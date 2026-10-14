Dieciséis artistas actuarán en el escenario Vibra Mahou de la Fira Trovam

Romàntic Dimoni - TROVAM

CASTELLÓ 14 Oct. (EUROPA PRESS) - -

Vibra Mahou ha renovado por cuarto año consecutivo su colaboración con la Fira Valenciana de la Música Trovam y, en esta 14ª edición, que se celebrará en Castellón del 12 al 14 de noviembre, el Escenario Vibra Mahou volverá a acoger propuestas musicales de diferentes estilos. En esta ocasión, el escenario al aire libre, situado frente al Auditorio, reunirá a dieciséis artistas procedentes de diferentes comunidades autónomas.

Los conciertos serán de acceso gratuito y el recinto contará con zona gastronómica, área de descanso y aparcamiento gratuito. Se trata de una propuesta con la que Vibra Mahou refuerza la conexión entre artistas y público, combinando música en directo y la cultura cervecera.

El escenario tendrá como eje principal la diversidad de géneros. Así, sonarán bandas de pop y rock en sus diferentes vertientes. Entre las formaciones autóctonas destaca el estreno en Castellón de Romàntic Dimoni, el nuevo proyecto de Carles Caselles (Smoking Souls). Igualmente, el público de la comarca y alrededores podrá conocer los lanzamientos más recientes de Bernal, Nadia Sheikh, Momo, Palo Domado y Stereozone. Además, desde Madrid llegará Anaut.

Finalmente, los asistentes también podrán bailar con propuestas de música urbana. En esta línea, los artistas valencianos La Xica y Quinto presentarán sus nuevos discos, Alabatre y DCDV (Demà Canvie de Vida / Mañana Cambio de Vida). La mezcla de rap, trap y electrónica también es la base de las canciones del vasco Hofe y del navarro Kiliki, dos de los exponentes de la nueva escena de música en euskera.

Esa también es la lengua que usan Marte Lasarte, formación de pop electrónico y rock. Además, el Escenario Vibra Mahou albergará el pop luminoso del vasco Rüdiger y a tres bandas catalanas: Paco Pecado, con canciones cabareteras; Les Testarudes, combo femenino de reggae; y OKDW, grupo liderado por Virts Martos que fusiona r&b, soul, jazz y pop.