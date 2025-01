La Diputació de València prevé que todos los sótanos y garajes de 13 municipios afectados estén limpios a final de enero

VALÈNCIA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha recalcado que la previsión es que todos los sótanos y garajes de 13 municipios afectados por la dana estén limpios al finalizar el mes de enero. Posteriormente, durante los primeros días de febrero, los equipos de limpieza se dedicarán a repasar las zonas en las que ya se ha actuado y acometer trabajos más residuales.

Así lo ha subrayado este viernes Mompó, durante su visita al municipio de Algemesí, uno de los más afectados por la dana del pasado 29 de octubre, donde ha podido comprobar de primera mano el avance de los trabajos de retirada de lodos que coordina la institución provincial y donde se ha reunido con el alcalde de la localidad, José Javier Sanchis, según ha indicado la institución provincial en un comunicado.

"Esta es una muestra más de la importancia que tienen instituciones como la Diputació de València que, asumiendo competencias impropias, está donde tiene que estar, junto a los municipios y junto a los valencianos", ha destacado Mompó, después de visitar las tareas de limpieza de un aparcamiento municipal de Algemesí de más de 6.000 metros cuadrados.

Por su parte, el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, ha remarcado que "gracias a la ayuda que hemos recibido por parte de administraciones como la Diputación desde el primer momento, hemos avanzado mucho".

"En un primer momento pusieron a nuestra disposición maquinaria para limpiar las calles, luego nos enviaron material informático, después la reposición de parte de la flota de los vehículos municipales, y por supuesto estos trabajos de limpieza de garajes. Todo ello ha hecho que vayamos recuperando poco a poco nuestra vida anterior", ha puesto en valor.

AVANCES POR MUNICIPIOS

La institución provincial ha señalado que, según la actualización de los datos, el dispositivo de emergencia coordinado por la Diputació --en el que se integran bomberos y UME junto a las empresas contratadas por la corporación provincial-- ha concluido ya la limpieza de 207 bajos del total de los 296 programados. Además, otros 54 garajes o sótanos se encuentran ya en una de las dos fases de ejecución de los trabajos.

En concreto, transcurridas tres semanas de enero, los equipos de limpieza ya han completado la retirada del fango de todos los bajos de Aldaia, Llocnou de la Corona, Alaquàs y el barrio de La Torre de València.

Asimismo, en los municipios de Picanya y Alfafar ya se han concluido las labores en "prácticamente todos" los sótanos y garajes incluidos en el plan de trabajo de extracción de lodos. En concreto, en Picanya, han finalizado por completo 36 de las 37 actuaciones programadas; mientras que en Alfafar se han finalizado los trabajos en 20 de los 22 bajos previstos.

Por su parte, en Paiporta y Massanassa, dos de los municipios con más bajos afectados en la conocida como 'zona cero' de la dana, se han iniciado las tareas de limpieza en los 56 garajes y sótanos incluidos en ambas localidades.

Los avances son "muy significativos" también en el resto de municipios asolados por la riada. Así, en Benetússer, Sedaví, Albal, Catarroja y Algemesí, los dispositivos de limpieza encaran ya la "recta final" de los trabajos, con la previsión de estar finalizados el próximo 31 de enero.

El protocolo de actuación diseñado por los técnicos contiene dos fases. En la primera, se procede a la retirada de lodo, coches y enseres de los bajos; mientras que en la segunda se limpia y desinfecta cada zona. La inversión total destinada por la Diputació de València a estos trabajos ha ascendido a los 10,9 millones de euros.

"ESTO NO VA DE COLORES POLÍTICOS"

Por otra parte, Mompó ha hecho referencia a la visita que realizó este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Valencia y ha criticado que la Diputació "no fue convocada a la reunión con los alcaldes de los municipios más afectados, igual que el resto de pueblos que se quedaron fuera o la propia Generalitat Valenciana".

"Parece que el presidente del Gobierno todavía no sabe que esto no va de colores políticos, sino de municipios afectados. Tendría que aprender más de la solidaridad de toda esa gente que salió a la calle sin mirar la marca política y se lanzó a ayudar en todo lo que podía", ha aseverado.

Asimismo, ha agregado que la Diputació estará "vigilante para que los anuncios de ayudas del Gobierno de España se materialicen de manera concreta y rápida". "No podemos permitir que se queden en titulares o promesas vacías. Si las ayudas no llegan de manera ágil, municipios como Algemesí no tendrán los recursos necesarios para afrontar la reconstrucción", ha zanjado.