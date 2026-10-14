La Diputación de Alicante acude a la Shooting Locations Marketplace en la Feria de Valladolid

Fotografía de una reunión en la Feria de Valladolid - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante, a través del Patronato Provincial de Turismo y la Costa Blanca Film Commission, participa desde este miércoles y hasta el viernes en la quinta edición de la Shooting Locations Marketplace, que se celebra en la Feria de Valladolid.

Tras su reciente participación en el mercado iberoamericano Iberseries & Platino Industria, la institución busca avanzar en su hoja de ruta para posicionar el destino como "plató audiovisual en el mercado internacional" y consolidar "su apuesta estratégica por la industria del cine y la televisión", según ha indicado la Diputación en un comunicado.

El director del organismo turístico de la Diputación, José Mancebo, ha señalado que esta acción, recogida en el Plan Operativo #NPCB2026 aprobado por el consejo rector del organismo provincial, permite dar "continuidad" al trabajo de promoción audiovisual realizado en Madrid, además de situar a la Costa Blanca en "el centro de las decisiones del sector nacional e internacional".

Asimismo, el foro de Valladolid constituye "una de las plataformas de negocio más eficaces", al reunir de forma directa a responsables de localizaciones, productoras internacionales, 'location managers' y 'scouts' a través de agendas de trabajo cerradas.

En este sentido, Mancebo ha apuntado que es la cuarta ocasión en la que la Costa Blanca participa en este encuentro profesional. Al igual que en la edición anterior, ha continuado, la delegación alicantina acude con "una intensa agenda de citas 'business to business' (B2B), una fórmula que permite adaptar el catálogo de localizaciones costeras, naturales y urbanas de la provincia a los requerimientos técnicos y creativos específicos de grandes producciones cinematográficas y televisivas".

ALIANZAS

Entre las más de 60 firmas y profesionales internacionales acreditados en el certamen, la Costa Blanca Film Commission focalizará sus encuentros B2B en ejecutivos de producción, responsables de incentivos fiscales y location managers de gigantes de la industria cinematográfica y del entretenimiento como Marvel Studios, The Walt Disney Studios/Disney+, NBCUniversal, HBO/Warner Bros. Discovery, Netflix, Sony Pictures Television, 20th Century Studios, Universal Pictures o ITV Studios, además de referentes de la producción audiovisual española como Atresmedia Cine o Mandarina Producciones.

De esta forma, Mancebo ha apuntado que "la atracción de rodajes a la provincia de Alicante trasciende el ámbito puramente cinematográfico, consolidándose como un motor de desarrollo económico y promocional de primer orden para los municipios alicantinos".

En este contexto, la Diputación ha aseverado que "el impacto económico de esta industria es directo y genera empleo" y ha destacado que la llegada de producciones audiovisuales supone "un desembolso inmediato en los municipios donde se rueda, beneficiando al sector de la hostelería, el comercio, el transporte y los servicios locales, además de incentivar la contratación de profesionales y empresas de la zona".

Asimismo, la proyección global de los paisajes alicantinos en películas y series de televisión incrementa la visibilidad del destino en mercados estratégicos, lo que favorece "la creación de rutas turísticas" y atrae a visitantes motivados por conocer las localizaciones de sus ficciones favoritas, ha remarcado la institución provincial.

Por último, la Diputación ha apuntado que "la convivencia con rodajes de gran envergadura fomenta la profesionalización del tejido técnico local, atrae inversiones en equipamiento e infraestructuras y promueve el talento creativo regional".