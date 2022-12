Diputación de Alicante aprueba para 2023 su presupuesto "más alto" con los votos de PP y Cs y en contra de la oposición

ALICANTE, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha aprobado los presupuestos ordinarios de 2023, que alcanzan los 283,7 millones de euros y son "los más altos en la historia" de la corporación provincial, con 16 votos a favor por parte del equipo de gobierno --formado por PP y Ciudadanos-- y 15 rechazos de los diputados de los partidos de la oposición --PSPV-PSOE y Compromís--.

El último pleno ordinario de la institución ha comenzado este viernes con un minuto de silencio que han guardado los diputados para recordar a las cinco víctimas de violencia de género en lo que va del mes de diciembre.

El debate sobre la aprobación de los presupuestos de 2023 ha arrancado con el diputado de Economía, Eduardo Dolón, quien ha detallado los ejes prioritarios de las cuentas y quien ha agradecido a los grupos socialista y Compromís sus aportaciones para "mejorar las cuentas". "Espero que sirva para que las apoyen, no se entendería otro posicionamiento".

En este sentido, ha resaltado la "mano tendida y predisposición" del gobierno provincial y ha apuntado que han incorporado la "práctica totalidad" de las propuestas de la oposición en los presupuestos ordinarios y de los remanentes, que se aprobarán próximamente.

En concreto, ha señalado que han alcanzado acuerdos en seis de las siete propuestas realizadas por Compromís. "Eran unos 60 millones propuestos, de los que hemos incorporado 18,4. Los restantes eran partidas ya contempladas en presupuestos ordinarios y remanentes", ha sostenido. Igualmente, ha indicado que han aceptado once de las 14 propuestas del PSOE, incorporando 42,4 millones de los 62,8 propuestos por los socialistas y ha precisado que los 20 restantes "ya estaban en los presupuestos ordinarios y remanentes".

Además, Dolón ha detallado que las cuentas de 2023 subirán un 4,3 por ciento, hasta alcanzar los 283,7 millones de euros, los "presupuestos más altos en la historia de la Diputación". "Son equilibrados, solidarios, reales, notablemente expansivos y quieren ser el motor de recuperación económica, sin olvidar a las personas, que son la prioridad", ha subrayado. Además, ha destacado que la corporación provincial está "saneada y por octavo año consecutivo la deuda seguirá siendo de cero euros".

En la misma línea, el diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, ha denunciado, en relación el Fondo de Cooperación Municipal que la Generalitat "ha pretendido imponer un modelo de reparto claramente perjudicial para los pequeños municipios". Además, ha resaltado que las cuentas provinciales son "generosas" con los municipios y ha sostenido que "todas las áreas experimentan crecimiento", tras un "esfuerzo extraordinario para mejorar la financiación".

COMPROMÍS CRITICA UNAS CUENTAS "LIMITADAS"

En la oposición, Fullana ha avanzado su 'no' a los presupuestos, a pesar de acordar este lunes con el equipo de gobierno el aumento hasta los 43,5 millones del Plan +Cerca. En este sentido, ha detallado los motivos de su rechazo y ha apuntado que "ninguna de las siete propuestas de Compromís tiene referencia en el presupuesto ordinario".

Igualmente, ha calificado de "operación de propaganda" la supresión total del recargo provincial del IAE. "No ha tenido ningún efecto para las empresas, pero sí en los presupuestos ordinarios, que podrían ser de 9 millones de euros más", ha indicado. "Nueve millones en este presupuesto, que es bien limitado, y lo recortamos con una modificación impositiva que reconocen que es simbólica. La situación de los presupuestos se convierte en dramática", ha aseverado.

Por último, ha indicado que las cuentas son "marcadamente insuficientes" para la provincia, aunque ha admitido que "no es responsabilidad solo del gobierno provincial", pues considera que hay factores estructurales que lo determinan, por lo que ha pedido una comisión para ver cómo aumentarlo. "¿Qué pasará cuándo hayamos acabado con los 300 millones de ahorro histórico de la Diputación? Será insostenible", ha subrayado.

Además, ha lamentado que "es un presupuesto cero y, en algunos casos, con retrocesos". Al respecto, ha indicado que la subida del precio de la electricidad es "uno de los elementos más significativos" de las cuentas y ha añadido que "el temazo del verano" son las campañas informativas, que considera que es "un eufemismo de propaganda".

RECHAZO DEL PSOE POR EL FONDO DE COOPERACIÓN

Por su parte, el portavoz del PSOE, Toni Francés, ha criticado que las cuentas del remanente serán superiores al presupuesto ordinario y ha considerado que la Diputación "no es una administración saneada, sino que es incapaz de administrar su presupuesto".

Francés ha anunciado el 'no' de los socialistas a los presupuestos y lo ha argumentado en que no pueden "cuantificar" cómo se aplican las propuestas realizadas por su grupo en las cuentas ordinarias ni en el remanente. "No podemos votar a favor de algo que no conocemos", ha indicado.

Además, ha lamentado el rechazo de la corporación provincial al Fondo de Cooperación Municipal, que ha calificado de una "reivindicación histórica del municipalismo" y que cree un "punto clave, que por sí sola justifica el 'no' a los presupuestos".

"La Diputación podía y debía haberse adherido desde el principio al Fondo, utilizando los criterios que la corporación hubiera decidido libremente, pero siempre se negaron porque el objetivo no era cumplir con los objetivos del municipalismo, sino hacer oposición al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, pagando los platos rotos los municipios de Alicante, los peor financiados, los que menos recursos obtienen de la Diputación y más carga burocrática", ha denunciado.

Igualmente, ha pedido al equipo de gobierno que "recapaciten y atiendan la exigencia del municipalismo". "No hagan oposición al Consell de Puig con cargo a los ayuntamientos de la provincia. Actúen pensando en lo que es mejor para los municipios y ciudadanos", ha reclamado.

CRÍTICAS POR EL 'NO' DE LA OPOSICIÓN

Al respecto, el equipo de gobierno ha criticado el rechazo de la oposición a las cuentas. El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, que ha cerrado la intervención de su grupo, ha criticado la "falta de coherencia" de Fullana, apuntando que "siempre han hablado de presupuesto ordinario y extraordinario, pero este año, a cinco meses elecciones ya no vale".

Asimismo, ha espetado a Francés que "nunca se han querido plantear" votar a favor de los presupuestos y, respecto al Fondo de Cooperación, ha asegurado que no es contrario a este instrumento, que le parece bueno, sino que es "contrario a la imposición".

Tras el debate, los diputados de PP y Ciudadanos han votado a favor del presupuesto General Consolidado de la Diputación para 2023, con los votos en contra de PSPV y Compromís. Por su parte, se han aprobado por unanimidad los presupuestos de Ingresos y Gastos para 2023 de distintos consorcios de la corporación provincial.