Diputación aprueba 50.000 euros en ayudas para equipar tiendas multiservicios en 19 pueblos del medio rural

Diputación de Castellón aprueba 50.000 euros en ayudas para equipar tiendas multiservicios en 19 pueblos del medio rural - DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

CASTELLÓ 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Castellón ha aprobado esta semana por Junta de Gobierno la adjudicación de subvenciones por importe global de 50.000 euros a 19 localidades de la provincia, de menos de 5.000 habitantes, para financiar los gastos de actuaciones de mantenimiento, mejora y modernización del equipamiento de las tiendas multiservicios municipales rurales.

Tal y como se especifica en el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno, el objetivo de estas ayudas es frenar la despoblación favoreciendo la distribución comercial, el acceso de los ciudadanos a los alimentos básicos y productos cotidianos como condición necesaria para mantener la población.

Las bases priorizan a los municipios con menos recursos limitando la subvención a municipios de menos de 5.000 habitantes y valorando a los municipios de menos de 300 habitantes con una mayor puntuación. Así, de las 19 concesiones de subvención, únicamente superan los 300 habitantes dos ayuntamientos, lo que indica que los beneficiarios son todos ayuntamientos con pocos recursos.

De este modo, los municipios que han resultado beneficiarios de estas ayudas son: Olocau del Rey, Zorita, Villores, Vallibona, Aín, Herbers, Villanueva de Viver, Arañuel, Torrechiva, Alcúdia de Veo, La Serratella, Matet, Puebla de Arenoso, Ares, Toga, Argelita, El Toro, Cortes de Arenoso y Vistabella del Maestrat. Cada uno de estos pueblos llevará a cabo una serie de acciones destinadas a mejorar las condiciones de sus instalaciones y optimizar la prestación de servicios.

Entre las actuaciones previstas se incluyen la ampliación de la potencia eléctrica para garantizar un suministro estable, la instalación de sistemas de climatización y la adquisición de equipamiento destinado a la conservación y exposición de productos, como armarios y vitrinas refrigeradas, congeladores expositores y estanterías.