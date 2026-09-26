La Diputación de Castellón moviliza más de 1,35 millones para ayudar a los municipios afectados por los incendios

Archivo - Zonas calcinadas por el incendio de la Vall d’Uixó, a 28 de julio de 2026, en Castellón, Comunidad Valenciana (España). - Ángel Sánchez - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Castellón ha movilizado más de 1,35 millones de euros para atender las necesidades de los municipios afectados por los incendios registrados este verano en la provincia y acompañarlos en el proceso de recuperación, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

Según este organismo, la respuesta de la institución provincial se ha articulado desde el primer momento y en función de las necesidades de cada municipio, con ayudas destinadas tanto a las localidades donde se originaron los incendios como a aquellas que tuvieron que afrontar confinamientos o evacuaciones preventivas para proteger a sus vecinos.

"La Diputación ha estado presente durante la emergencia y sigue estando presente en la recuperación, poniendo recursos a disposición de los ayuntamientos allí donde son necesarios", ha expresado la presidenta Marta Barrachina.

Como consecuencia de los incendios registrados en la provincia durante la temporada estival, la Diputación de Castellón ha activado toda una serie de ayudas y actuaciones dirigidas a atender, desde el primer momento, las necesidades de los ayuntamientos y contribuir a la recuperación de la normalidad. "Nuestra prioridad ha sido que ningún municipio afectado se sienta solo", ha subrayado la dirigente provincial.

La activación de la línea de catástrofes, convenios específicos, contrato de limpieza y, ahora, una ayuda específica en el Bono DipuComerç son las partidas económicas dirigidas a paliar los efectos negativos que hayan podido ocasionar los incendios.

Por un lado, la institución provincial ha activado la línea de ayudas de catástrofe con el objetivo de dar una respuesta rápida y eficaz ante los daños. Esta línea se ha puesto en marcha para los incendios de Soneja, la Vall d'Uixó y Tírig, mientras que la Junta de Gobierno del próximo martes contempla la aprobación de las bases correspondientes al incendio de Segorbe, el último registrado este verano en la provincia. Las ayudas están dirigidas tanto a los municipios en los que se originaron los incendios como a aquellos que, sin haber sufrido directamente el inicio del fuego, tuvieron que hacer frente a medidas de confinamiento o evacuación para garantizar la seguridad de la población.

"La respuesta de la Diputación no se limita al municipio donde se origina el incendio. También atendemos a aquellos pueblos que han tenido que activar todos sus recursos para proteger a sus vecinos, mantener los servicios y afrontar una situación extraordinaria", ha explicado el vicepresidente y responsable del área de Buen Gobierno, Héctor Folgado.

Estas ayudas permiten atender los gastos derivados de las actuaciones necesarias durante y después de los incendios, entre ellas las relacionadas con la vigilancia, defensa de infraestructuras, protección de núcleos habitados, control de la propagación y consolidación del perímetro. Las diferentes líneas de subvenciones de este tipo, dirigidas a municipios afectados de menos de 20.000 habitantes, suman más de un millón de euros.

Asimismo, la respuesta provincial se completa con dos convenios específicos de 100.000 euros cada uno para la Vall d'Uixó y Onda, destinados a reforzar la capacidad de ambos municipios para afrontar las consecuencias de los incendios y avanzar en su recuperación. Se trata de una respuesta que, según destaca la presidenta de la Diputación, "se adapta a las circunstancias concretas de cada localidad y permite que los ayuntamientos dispongan de recursos para hacer frente a las necesidades generadas por la emergencia".

Por otro lado, en el caso del incendio de la Vall d'Uixó, la Diputación activó además un contrato de emergencia para la limpieza de los municipios de menos de 5.000 habitantes afectados, por un importe de 36.516,34 euros. Una actuación que se puso en marcha de forma inmediata para contribuir a recuperar los espacios afectados y facilitar que los municipios y sus vecinos pudieran regresar cuanto antes a la normalidad.

"Cuando hablamos de una emergencia, el tiempo importa. Por eso activamos de manera inmediata este contrato de limpieza, para ayudar a nuestros pueblos a recuperar sus espacios y para que los vecinos pudieran volver a sus hogares en condiciones óptimas", ha apuntado el vicepresidente y responsable del área de Buen Gobierno, Héctor Folgado.

IMPULSO A LA ECONOMÍA LOCAL

La respuesta de la Diputación también contempla el impulso de la actividad económica de los municipios afectados a través del Bono DipuComerç, una iniciativa dirigida a dinamizar el comercio local y apoyar a comercios, pymes y autónomos de la provincia.

La campaña impulsada por el Gobierno Provincial y con un presupuesto total de 2 millones de euros, incorpora una partida económica específica y adicional para los municipios afectados por los incendios de este verano, ya sea de forma directa o como consecuencia de confinamientos o desalojos preventivos derivados de la evolución del fuego.

En concreto, se ha establecido una subvención adicional de 95.500 euros para los municipios afectados de menos de 20.000 habitantes, con el objetivo de contribuir a recuperar la actividad económica y reforzar la confianza en los establecimientos y negocios locales. "La recuperación después de un incendio no termina cuando se apaga el fuego. Tenemos que ayudar también a recuperar la actividad, el comercio y la confianza", ha subrayado Marta Barrachina.

Con el conjunto de estas actuaciones, la Diputación de Castellón refuerza su compromiso con los municipios afectados por los incendios y con sus vecinos, poniendo recursos económicos a disposición de los ayuntamientos y articulando una respuesta que combina ayuda directa, rapidez, proximidad y capacidad de reacción desde el primer momento. "Estamos para estar al lado de los municipios cuando más lo necesitan. La Diputación es una administración útil, cercana y capaz de responder desde el minuto cero ante una emergencia", ha concluido Marta Barrachina.