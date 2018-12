La Diputación de Valencia abre la inscripción de la 43 edición del Certamen de Bandas de Música

Publicado 19/12/2018 17:01:40 CET

VALÈNCIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valencia ha convocado el Certamen de Bandas de Música, que en 2019 celebra su 43 edición. Las bases están publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 17 de diciembre y el plazo de presentación de solicitudes estará abierto durante 10 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria, es decir, hasta el día 2 de enero de 2019. Las inscripciones tendrán que formularse vía solicitud telemática, por el representante legal de cada banda.

El diputado de Cultura, Xavier Rius, ha manifestado, a través de un comunicado, que "desde el área de Cultura continuamos apostando por este certamen, por la música valenciana y por sus bandas". Además, ha anunciado que "el 10 de enero, en el Salón de Plenos de la Diputación de Valencia, se celebrará el sorteo del cual saldrán las bandas que finalmente competirán en la edición de 2019, para que tengan tiempo de prepararse a conciencia como lo hacen año tras año".

Podrán participar en este certamen las bandas de música dependientes de las sociedades musicales federadas de la provincia de Valencia, repartidas en cinco Secciones. La Sección Especial comprenderá aquellas bandas que se presentan al Certamen con una cantidad de músicos que no supera las 110 plazas; para la Sección Primera las que no superan las 90 plazas; para la Sección Segunda las que no superan las 70 plazas; para la Sección Tercera, las que no superan las 50 plazas; y para la Sección Cuarta las que no superan las 40 plazas.

Por otro lado, el presupuesto de esta campaña asciende a 170.600 euros, del cuales 85.200 euros su para premios -73.500 euros- y ayudas para facilitar la participación de las bandas -11.700 euros-. El resto del presupuesto es para cubrir los gastos de organización.

Del sorteo que se celebrará el día 10 de enero al Salón de Plenos de la Diputación de Valencia, tienen que salir el nombre de las tres bandas que pueden participar en Especial, otras tres bandas en Primera y otras tres bandas en Segunda. En la Sección Tercera pueden participar hasta 5 bandas y en Sección Cuarta tres bandas.

Las bandas concursantes interpretarán dos obras, una de obligada y otra de libre elección. Cada banda interpretará un pasodoble de nueva creación o que no haya sido editado, de un compositor valenciano o de una compositora valenciana (no puntuable).

Las obras obligadas serán las siguientes: En la Sección Especial, 1889 La Filarmónica de José Salvador González; para la Sección Primera: Los cuatro jinetes del apocalipsis de Hugo Chinesta; en la Sección Segunda, el Díptico Sinfónico de Salvador Chuliá; en la Tercera, Vía Augusta de José María García Montalt y , finalmente, en la Sección Cuarta la pieza es Sait de Rafael Giner Estruch.