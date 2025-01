La Diputación de Valencia lleva a Xàtiva la muestra 'Halt!' de Artur Heras que propone dar el alto a los totalitarismos

VALÈNCIA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de València y la Universitat de València (UV) han abierto este viernes en Xàtiva la exposición 'Halt! Imatges que pensen' del artista valenciano Artur Heras, que proponer dar el alto a los totalitarismos.

La muestra podrá disfrutarse en el Convent de Sant Domènec, la iglesia de Sant Feliu, el Museo de Bellas Artes de la Casa de la Enseñanza y el Museo del Almudín hasta el 30 de abril. El horario de visitas a los diferentes espacios será de martes a sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas, y domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

La institución provincial ha precisado en un comunicado que la exposición incluye pinturas, dibujos, esculturas, información documental e instalaciones audiovisuales inspiradas en la memoria del exterminio nazi, pero también en situaciones de la historia reciente como la deportación de inmigrantes, la evolución de la extrema derecha, las agresiones civiles y los bombardeos en Palestina.

La UV se ha encargado del montaje de este proyecto de carácter autobiográfico subvencionado por la corporación provincial, que se exhibe en cuatro espacios expositivos con contenidos adicionales a la muestra que acogió la Nau de la institución académica.

La vicepresidenta primera de la Diputación, Natàlia Enguix, ha sido la encargada de inaugurar 'Halt!' acompañada por el alcalde de la localidad, Roger Cerdà, y el concejal de Cultura y Memoria, Alfred Boluda.

Enguix ha destacado "la reflexión de Artur Heras sobre momentos dramáticos de la historia contemporánea que no deben volver a repetirse" y ha subrayado que, a su juicio, "es importante contar la historia de forma completa para que la conozcan generaciones presentes y futuras y puedan aprender de los errores, que es lo que hace el artista en esta exposición de carácter progresista".

En este sentido, ha señalado que la muestra "no trata de aleccionar a nadie, sino facilitar la comprensión de lo que fue el horror nazi y unos hechos lamentables que no debemos olvidar para no caer de nuevo en el error". Para la vicepresidenta, "el trabajo de Artur Heras tiene aspectos en común con los proyectos que desarrolla la institución provincial en materia de Memoria, donde se le da valor a esa parte didáctica de recuperar una historia que se ha contado incompleta".

"PINTOR DE IDEAS"

Por su parte, el comisario de la exposición, Anacleto Ferrer, ha definido al artista de Xàtiva como "un pintor de ideas, un creador de imágenes que reflexionan sobre su propia condición de imagen y que no busca conmover ni agitar, sino comunicar e interpelar".

El primer edil y diputado provincial ha reivindicado la figura de "uno de los pintores valencianos más relevantes y uno de los creadores plásticos más singulares del arte europeo de las últimas décadas". Para el alcalde de Xàtiva, "es un privilegio abrir las puertas de la ciudad a una exposición que enriquece culturalmente e invita a reflexionar sobre el arte, la historia y la memoria colectiva".

Igualmente, ha agradecido al artista "poner el nombre de Xàtiva en el mapa cultural con cada nueva creación", y también "el regalo que supone esta experiencia estética e intelectual única".

El edil de Cultura ha señalado que "hoy culminan muchos meses de dedicación y trabajo" y ha expresado su "satisfacción" por poder disfrutar de esta muestra. "El artista nos interpela, y al mismo tiempo nos interroga, sobre el concepto del mal y su pervivencia. Un mal que lejos de haber desaparecido, continúa estando bien presente", ha añadido.

Artur Heras ha mostrado el "orgullo" de "sentirse profeta" en su tierra y ha puesto en valor la colaboración entre la Diputación, la UV y el consistorio para desarrollar una muestra que se ha ampliado con piezas inéditas del artista de la Costera.

"He tenido siempre la intención de que las exposiciones no sean un lugar cerrado, sino que interactúen con el paisaje, que es lo que tenemos para estimular. El paisaje y la historia de Xàtiva son un jardín de patrimonio arquitectónico", ha resaltado el artista, quien ha añadido que "es un lujo hacer un recorrido por espacios históricos que, en general, son ignotos, como se ha hecho con Sant Feliu".

"INTROSPECCIÓN"

En representación de la UV, la directora del servicio de Cultura, Adela Cortijo, ha señalado que "muchas de las obras expuestas en 'Halt!', que significa alto en alemán, las inició Heras antes del confinamiento a causa de la pandemia, lo que aumenta la introspección de cualquier trabajo de creación".

"En todas ellas se produce el diálogo constante entre el artista, la historia del arte y determinados hitos literarios y culturales", ha indicado, al tiempo que ha agregado que "en su faceta de agitador gráfico, el artista siempre ha destacado por un estilo directo y depurado, pero a su vez espontáneo y contundente, resultado de una cuidada puesta en escena que conduce a un universo misterioso, plagado de mensajes y descubrimientos".

MEMORIA DEMOCRÁTICA

Respecto a las iniciativas que lleva a cabo la Diputación en materia de Memoria Democrática, Enguix ha detallado que el año pasado la corporación provincial superó los 800.000 euros en subvenciones para ayuntamientos y asociaciones, más otros 200.000 euros para facilitar los trabajos de localización, exhumación e identificación de los restos de víctimas de la Guerra Civil en fosas comunes.

Al margen de este millón de euros en ayudas, ha destacado "especialmente" las políticas de sensibilización hacia la ciudadanía. "Tenemos en marcha iniciativas relevantes como los premios 'La memòria a l'escola', el proyecto 'La memòria en les biblioteques', la participación en congresos y seminarios y convenios con otras instituciones en materia de memoria, como el que se ha traducido en una aportación de 45.000 euros para subvencionar esta y otras exposiciones en distintos puntos de la provincia", ha resaltado.

La responsable de Memoria Democrática de la Diputación ha finalizado su intervención dando la enhorabuena al artista por su trabajo, y la ha hecho extensible a la UV y al comisario de la muestra por "su acierto en el título de la exposición, que demuestra que es necesario detener los discursos de odio que se escuchan últimamente con asiduidad, y hacer una llamada a pensar lo que la sociedad es y quiere llegar a ser".