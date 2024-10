El director valenciano Guillermo Barreira debuta en los cines con 'Tu Sangre' el 31 de octubre

VALÈNCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director Guillermo Barreira (València, 1981) debuta oficialmente en las salas de cine con el estreno el próximo jueves 31 a nivel mundial de la película de terror 'Tu Sangre', de la que también firma el guion.

La película, que sigue recorriendo certámenes como el Festival de Cine Internacional Corto Pilar o el International Film Festival of India, se estrenará en las principales ciudades de España con The Other Side Films. A nivel internacional, de la mano de Film Factory Entretainment, llegará a más de 50 países como Alemania, Suiza, India, Singapore, México, Argentina, Colombia o Rusia, anuncia la productora.

'Tu Sangre' es una producción de Eye Slice Pictures tras la que figuran Helion Ramalho y Raúl Cerezo, figuras clave del género en España con películas y cortometrajes referentes como 'Viejos', 'La Pasajera', 'El Semblante', 'La Nueva', 'Espinas', 'La Luz' o 'Miedos'.

La cinta está protagonizada por Sara Jiménez ('Julieta', 'La edad de la ira', 'Mala Persona'), acompañada por Ángela Arellano ('Historias para no dormir', 'Amar es para siempre', 'Mamá o Papa'), Lara Boedo ('Hollyblood', 'Rapa'), Oti Manzano ('Dime tu nombre', 'Amar es para siempre', 'Cristo y Rey'), Magdalena Broto ('Heridas', 'Desaparecidos', 'Instinto'), Martina Pérez ('Paraíso', 'Vis a Vis: El Oasis'), Elena González-Vallinas ('Nasdrovia', 'Centro Médico'), Eva Egido ('Red Flags'), Jorge Lucas ('Yo soy Bea', 'Buscando a Emma', 'Hospital Central') y Juan Capilla ('Way Down', 'Amar es para siempre'),.

Esta es la sinopsis de 'Tu Sangre': Me llamo Sofía, tengo 14 años y estoy perdida. Mi madre desapareció en el internado donde trabaja y mi padre acaba de intentar suicidarse en extrañas circunstancias. Junto a él, una tabla de ouija. La utilicé durante una sesión espiritista aterradora y el fantasma de mi madre me dijo que la buscara. Ahora lo veo todo claro: Me llamo Sofía, tengo 14 años y voy a inscribirme en el internado para encontrar el cuerpo de mi madre.

Además de esta película, Barreira ha dirigido el largometraje 'The invisible worm', estrenado en el Chelsea Film Festival y producido por Cosmos Entertainment en Nueva York. En su trayectoria figuran cortos como 'Akelarre', 'Dollhouse', 'Videogame' y 'Burking', que ganó en los festivales Recort@dos, BANG festival de videoarte de Barcelona, Valencia Crea e Incubarte.

Durante su carrera ha ejercido de director de Fotografía de los largometrajes 'Cries of the Unborn', 'Nectar' e 'Invaded', de director de Desarrollo en Midnight Treehouse, productora cinematográfica en Nueva York, y de técnico en varias series de televisión y largometrajes de Hollywood. También ha trabajado como profesor en la Escuela Mastermedia School y ayudante de profesor en la New York Film Academy, además de exponer en galerías y ser artista residente en la ArtNobel de Barcelona con videoarte y fotografía.

Guillermo Barreira, miembro del colectivo de cineastas The Sandbox NYC, estudió un máster en Artes Visuales y Multimedia en la Universitat Politècnica de València (UPV), un año de Filmmaking en la New York Film Academy, un máster en Copywriting en la Miami Ad School de Madrid y licenciatura en Comunicación Audiovisual en la Universidad Cardenal Herrera CEU.