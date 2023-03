El diseñador Javi Valiente 'salta' de Instagram a las Fallas con un homenaje a Nino Bravo

VALÈNCIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diseñador Javi Valiente --Falles Revolution en su alter ego en Instagram-- planta su primera falla con la colaboración del taller del artista Manolo Martín. El monumento lleva el nombre 'Y hasta el fin te querré...' y rinde homenaje al cantante valenciano Nino Bravo.

De esta manera, el creativo sale de las dos dimensiones del papel o los dispositivos electrónicos y experimenta con la tridimensionalidad gracias a la falla Sagunto de València.

"Ha sido un honor que un artista con la trayectoria y recorrido de Manolo Martín me dijera que sí. Lo nuestro fue un flechazo artístico y hemos hecho buen tándem. Nos hemos entendido perfectamente. Así da gusto. Estas Fallas ha salido también de su taller el gato negro de falla Corona diseñado por Escif", explica Valiente en un comunicado.

La falla Sagunt i Sant Guillem del sector Zaidía rinde tributo este año a Nino Bravo en el 50 aniversario de su fatídica muerte en carretera (1973).

"EL CARIÑO DE TODO UN BARRIO"

"La muerte de Nino Bravo conmocionó al país entero, signo inequívoco de lo querido que era por todo el mundo. Consiste en un gran corazón amarrado con cuerdas al suelo, con la fuerza y el cariño de todo un barrio", explican desde la comisión fallera.

La figura de Nino Bravo da la bienvenida a todos los visitantes que deambulan por la calle Sagunto estos días, ya que el ninot que evoca al cantante es el remate central sobre un corazón geométrico poliédrico.

Nino Bravo vivió en el barrio de Sagunt cerca de la demarcación de la falla como también lo hiciera otra valenciana universal, Concha Piquer, quien en este año se cumple un centenario de la grabación de la primera película de cine sonoro de la historia cinematográfica mundial.

"Las comisiones falleras de las categorías inferiores a la Sección Especial y Primera A que no tienen la presión ni la obsesión volumétrica de satisfacer al jurado con el academicismo del modelaje, pintura y el preciosismo de los remates con 'cares guapes'; pueden permitirse innovar. Un concepto de falla diferente pero no experimental porque considero que todo lo que se planta en la calla es falla, no hay que catalogarlas", apunta Valiente.