'Dos solteros y un bebé' parodian las reacciones ante la paternidad en la Sala Russafa de València

Cartel de 'Dos solteros y un bebé' - REMITIDA SALA RUSSAFA

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Rafa Alarcón y Jesús Manzano firman, dirigen e interpretan la comedia 'Dos solteros y un bebé', que dará el pistoletazo de salida a la temporada de comedia en la Sala Russafa de València. La pieza alterna el teatro de texto con la interacción con el público para "contar las aventuras y desventuras de dos divorciados, compañeros de piso, que descubren un retoño en la puerta de su casa".

'Dos solteros y un bebé', de Comedy Plan, es comedia de situación que inaugura este viernes su estancia en el ciclo 'Las Golfas de Russafa', con sesiones el 23 de octubre, 2 de noviembre y 18 de diciembre a las 22:30h.

Rafa Alarcón y Jesús Manzano son autores, directores e intérpretes de esta comedia que aúna el teatro de texto con momentos de interacción con el público, "haciéndoles partícipes del desconcierto, las decisiones y quizá hasta las soluciones al problema que se le presenta a una pareja de cuarentones, compañeros de piso divorciados, cuando descubren un bebé en la puerta de casa con el mensaje 'Hazte cargo de tu hijo, cabronazo'".

Rompiendo "constantemente la cuarta pared, pero armando una perfecta comedia de situación, los espectadores acompañan a este par de amigos en una desternillante tragedia en la que se parodian los tópicos, malentendidos y aprendizajes que viven estos personajes tan dispares, que pasan por todas las fases imaginables: desconfían el uno del otro, rebuscan en los antecedentes sexuales respectivos de los últimos 11 meses, se plantean la crianza conjunta, la fuga del país, que lo que están viviendo sea un sueño o una pesadilla", explica la sala en un comunicado.

"NACIÓ DE ALGO MALO"

Como muchas cosas buenas, este espectáculo nació de algo malo, apuntan. El Institut Valencià de Cultura decidió que no iba a incluir los monólogos humorísticos dentro de la oferta escénica del Circuit Cultural Valencia, el programa con el que se pretende apoyar la programación de actividades culturales en los municipios de la Comunitat. "¿Una forma de censura? Pues no lo sé, igual la respuesta está en mirar quiénes nos hemos quedado fuera", plantea Alarcón son cierta sorna.

Así que Manzano y él se pusieron a escribir una comedia, aprovechando su química humorística y que ambos tenían una larga experiencia sobre los escenarios. "Jesús tiene mucho reconocimiento a nivel nacional como guionista. Y la verdad es nos quedó una obra muy divertida, con sus escenas, su desarrollo narrativo... Pero nada, el IVC la ha rechazado para su catálogo sin más explicaciones. A lo mejor es que ellos no son muy de risas", argumentan desde la compañía haciendo gala del ingenio que les caracteriza.

No obstante, decidieron seguir adelante con el proyecto, que formará parte durante este trimestre de la programación que Sala Russafa dedica a la comedia 2 viernes al mes, en sesión golfa.

Respecto a las comparaciones con la película '3 solteros y un biberón', Alarcón reconoce que el punto de partida es similar, pero que no tomaron el filme como referencia.

"Hace 30 años de cuando se estrenó esta comedia romántica. La visión que se ofrecía de la paternidad era totalmente distinta. Nosotros queríamos plantear cómo nos enfrentamos a ella hoy en día y reírnos incluso de toda la parafernalia que rodea al hecho de ser padres, a ciertas edades, cuando todo se racionaliza demasiado", comentan los coautores de una pieza que invita a pensar hasta qué punto estamos dispuestos a transformar nuestra vida de la noche a la mañana. Y eso es un problema o una aventura", concluyen.