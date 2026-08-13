El eclipse solar deja vocalizaciones "inusuales" en elefantes y flamencos en Terra Natura Benidorm

Elefantas durante el eclipse solar en Terra Natura Benidorm - TERRA NATURA

ALICANTE, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El análisis del comportamiento de varias especies animales en Terra Natura Benidorm (Alicante) durante el eclipse solar de este miércoles ha registrado algunas pautas específicas "inusuales" durante este fenómeno astronómico en especies como el elefante asiático, los flamencos y los barasinghas, como "el incremento de la actividad vocal y vocalizaciones anómalas".

Estos comportamientos han coincidido con el momento "más intenso" del eclipse. No obstante, esta primera prueba realizada con cámaras de grabación a los elefantes y los monos ardilla no ha detectado "grandes" cambios en las rutinas durante la jornada y en el periodo previo al eclipse solar.

En el caso de los elefantes, de acuerdo con una de las responsables del estudio, más allá de la vocalización excepcional, ha sido un comportamiento "bastante normal", según ha indicado Terra Natura Benidorm en un comunicado.

"Pensamos que es debido a la fase del eclipse, que ha sido muy cerca a lo que es la tarde, y donde el cambio de luz no se ha notado en exceso. Sí que es verdad que justo en la cúspide del eclipse total, ha habido una de las elefantas que ha emitido unas vocalizaciones de baja frecuencia que puede estar motivada por esa oscuridad repentina", ha explicado.

Este tipo de respuesta se ha dado también en flamencos y ciervos. En este caso, la actividad vocal ha sido "más intensa" a una hora donde "no es común que se produzca".

En este sentido, una de las responsables del estudio ha apuntado que les ha sorprendido que otros animales como los flamencos y los barasinghas hayan vocalizado durante el eclipse, "a unas horas en las que no suelen vocalizar", y que lo han hecho "sin parar" durante las horas de "mayor intensidad".

En el caso del mono ardilla, cuya actividad se ha grabado durante la jornada, se han percibido unos instantes de "confusión", en el momento de eclipse solar completo y cuando menos luminosidad se ha registrado.

Estos animales se han refugiado en la zona superior de la instalación, el lugar donde duermen habitualmente durante la noche. No obstante, en cuanto ha comenzado a aumentar de nuevo la luminosidad, han vuelto a mostrarse activos y han retomado su comportamiento habitual, según una responsable del estudio.

PROYECTO

Las grabaciones y el estudio de los efectos en la fauna que ha realizado Terra Natura son parte de un proyecto que coordina la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA), en el que intervienen una docena de centros de animales de España y Portugal y que pretende recabar datos del comportamiento animal durante los eclipses. En la actualidad, no hay estudios ni literatura científica sobre este aspecto.

Por ello, en este último eclipse registrado en la península, más en los previstos de agosto de 2027 y enero de 2028 que se volverán a repetir en España y Portugal, los acuarios y zoos de la península se han propuesto grabar a determinadas especies para detectar "posibles alteraciones en sus rutinas".

La pretensión es recoger "el mayor número de información posible sobre la actividad animal, sus desplazamientos, la interacción social, así como sus rutinas cotidianas o hábitos de descanso".

Una vez finalizada la fase de recopilación, AIZA analizará el material obtenido por los centros participantes y elaborará un documento audiovisual de carácter divulgativo que recogerá los resultados del proyecto.

Para Terra Natura Benidorm, la participación en esta iniciativa supone "una nueva oportunidad para contribuir a la investigación y divulgación relacionada con el comportamiento de las especies que forman parte de su colección zoológica".