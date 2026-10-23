El Ejército completa en Valencia el ejercicio 'Cerbero26' para "mejorar su capacidad operativa"

Finaliza en Valencia la edición de 2026 del ejercicio "CERBERO".
Finaliza en Valencia la edición de 2026 del ejercicio "CERBERO". - CGTAD
Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 23 octubre 2026 11:15
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   VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Batallón de Policía Militar I del Regimiento de Apoyo al Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD) ha completado en València el ejercicio 'Cerbero26', organizado por para "actualizar y poner en práctica las tácticas, técnicas y procedimientos de los equipos cinológicos de las unidades participantes, conforme a la doctrina nacional y OTAN, para mejorar su capacidad operativa, favorecer la interoperabilidad y elevar su nivel de adiestramiento".

   Este año han participado cerca de 60 militares y policías, más 48 perros, pertenecientes a unidades de Policía Militar del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y Espacio, Guardia Real, Centro Militar Canino de la Defensa (Cemilcandef), Ejército de Portugal, Guardia Civil, Policía Nacional y Policías locales de Alboraya, Cullera, Ribarroja, Burjassot y València.

   Asimismo, han tomado parte alumnos de diversas universidades valencianas como el CEU o la Universidad Europea. La edición de este año ha tenido lugar entre los días 18 y 23 de octubre en localizaciones tan diversas como las bases militares de Bétera y Marines, la Residencia Militar Rey Juan Carlos I (Quart de Poblet), la playa de Alboraya, el depósito de vehículos de Poble Nou o el pabellón Roig Arena.

   El ejercicio Cerbero 26 ha combinado el intercambio de conocimientos, mediante conferencias y sesiones teórico-prácticas, con ejercicios de carácter práctico y suficiente realismo táctico para situar a los equipos cinológicos en escenarios operativos exigentes.

   Las actividades han recreado situaciones tanto en territorio nacional como en zona de operaciones, adaptadas a las distintas especialidades cinológicas participantes y al conjunto de capacidades del Ejército de Tierra y se han distribuido en cuatro grupos operativos: detección de explosivos (búsquedas en edificios y vehículos...); detección de sustancias (requisas interiores y exteriores...); intervención (tirador activo, control de masas, operaciones en subsuelo...) y contra artefactos explosivos improvisados (C-IED. Prevención, zonas colapsadas y de baja visibilidad...).

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