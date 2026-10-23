El Ejército completa en Valencia el ejercicio 'Cerbero26' para "mejorar su capacidad operativa"

Finaliza en Valencia la edición de 2026 del ejercicio "CERBERO". - CGTAD
VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Batallón de Policía Militar I del Regimiento de Apoyo al Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD) ha completado en València el ejercicio 'Cerbero26', organizado por para "actualizar y poner en práctica las tácticas, técnicas y procedimientos de los equipos cinológicos de las unidades participantes, conforme a la doctrina nacional y OTAN, para mejorar su capacidad operativa, favorecer la interoperabilidad y elevar su nivel de adiestramiento".
Este año han participado cerca de 60 militares y policías, más 48 perros, pertenecientes a unidades de Policía Militar del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y Espacio, Guardia Real, Centro Militar Canino de la Defensa (Cemilcandef), Ejército de Portugal, Guardia Civil, Policía Nacional y Policías locales de Alboraya, Cullera, Ribarroja, Burjassot y València.
Asimismo, han tomado parte alumnos de diversas universidades valencianas como el CEU o la Universidad Europea. La edición de este año ha tenido lugar entre los días 18 y 23 de octubre en localizaciones tan diversas como las bases militares de Bétera y Marines, la Residencia Militar Rey Juan Carlos I (Quart de Poblet), la playa de Alboraya, el depósito de vehículos de Poble Nou o el pabellón Roig Arena.
El ejercicio Cerbero 26 ha combinado el intercambio de conocimientos, mediante conferencias y sesiones teórico-prácticas, con ejercicios de carácter práctico y suficiente realismo táctico para situar a los equipos cinológicos en escenarios operativos exigentes.
Las actividades han recreado situaciones tanto en territorio nacional como en zona de operaciones, adaptadas a las distintas especialidades cinológicas participantes y al conjunto de capacidades del Ejército de Tierra y se han distribuido en cuatro grupos operativos: detección de explosivos (búsquedas en edificios y vehículos...); detección de sustancias (requisas interiores y exteriores...); intervención (tirador activo, control de masas, operaciones en subsuelo...) y contra artefactos explosivos improvisados (C-IED. Prevención, zonas colapsadas y de baja visibilidad...).