Els preus baixen un 0,1% al desembre a la Comunitat Valenciana i l'IPC tanca el 2019 en el 0,7%

L'Índex de Preus de Consum (IPC) va baixar un 0,1% el passat mes de desembre en relació al mes anterior amb el que es va tancar l'any amb un increment del 0,7%, segons les dades definitives publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

A Espanya, els preus van baixar un 0,1% el passat mes de desembre en relació al mes anterior i va elevar quatre dècimes la seua taxa interanual, fins al 0,8%, el seu valor més alt des de maig, segons les dades definitives que coincideixen amb els quals va avançar a final d'any.

Al desembre, la major pujada a la Comunitat Valenciana es va produir en Oci i cultura amb una pujada del 2,2%, seguit de Transport un 0,5%, Medicina un 0,1%. Per contra, el major descens es va registrar en Vestit i calçat amb un descens del 2,2%, Vivenda un 1,5%, Comunicacions un 0,3%, Aliments i begudes no alcohòliques i Begudes alcohòliques i tabac un 0,2%, i Parament un 0,1%. Per la seua banda, Ensenyament es va mantindre invariable.

En termes interanuals, la major pujada es va produir en Transport 3,2%, Hotels, cafés i restaurants un 2,2%, Aliments i begudes no alcohòliques un 2%, Ensenyament un 1,6%, Vestit i calçat un 1%, Parament un 0,5%, Begudes alcohòliques i tabac, Oci i cultura, i Medicina un 0,4%, Comunicacions un 0,3%. Per contra, l'única que va baixar va ser Vivenda un 6,4%.