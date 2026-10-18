Emergencias activa la preemergencia hidrológica nivel amarillo en la zona hidrológica de Vaca-Serpis-Safor

Archivo - Imagen de recurso de lluvia - REMITIDA AYUNTAMIENTO L'ALFÀS - Archivo

VALÈNCIA, 18 Oct. (EURPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha activado la preemergencia hidrológica nivel amarillo del Plan Especial de Inundaciones (PEI) en la zona hidrológica de Vaca-Serpis-Safor y se ha notifica a los ayuntamientos afectados de la zona.

Asimismo, se insta a los ayuntamientos de la cuenca que activen su Plan de Actuación Municipal de Inundaciones y Plan Territorial Municipal de Emergencias y que intensifiquen la vigilancia de cauces y puntos conflictivos de acuerdo con la Guía de recomendaciones.

Aemet ha activado el aviso rojo por lluvias en esta zona y prevé que en el noroeste de Gandia se puedan acumular en una hora 90 l/m2.