Desactivada la alerta amarilla por lluvias en el interior de Castellón y interior norte de

LLuvias en Alcàntera de Xúquer
LLuvias en Alcàntera de Xúquer - AYUNTAMIENTO DE ALCÀNTERA DE XÚQUER
Europa Press C. Valenciana
Actualizado: domingo, 18 octubre 2026 18:43
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    VALÈNCIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

    El Centro de Coordinación de Emergencias ha actualizado sus boletín por fenómenos meteorológicos a las 18.00 horas de este domingo y ha desactivado la alerta por lluvias y tormentas nivel amarillo en el interior de Castellón y interior norte de Valencia, según ha informado el 112 en su cuenta de X.

    No obstante, se mantienen el resto de alertas. Así, el litoral norte de Alicante y litoral sur de Valencia están en alerta roja por lluvias hasta mañana lunes a las 10.00 horas. Además, hay alerta naranja por lluvias en el litoral norte e interior sur de Valencia y litoral sur de Alicante y amarillo en el interior de Alicante y en litoral de de Castellón.

   Asimismo, hay alerta por tormentas nivel amarillo en Alicante y en el litoral de Castellón, y en el interior sur de y en el litoral de Valencia; por vientos nivel amarillo en el litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante y por fenómenos costeros nivel amarillo en la costa norte de Alicante y toda la costa de Castellón y de Valencia.

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