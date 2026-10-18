Emergencias gestiona 100 incidentes relacionados con el temporal: 61 en Alicante y 39 en Valencia

Archivo - Imagen de archivo de un árbol caído por el viento - AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO - Archivo

VALÈNCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha gestionado desde las 13.57 horas de ayer sábado hasta las 8.00 horas de este domingo un total de 100 incidentes relacionados con el temporal de lluvias y tormentas.

De ellos, se han atendido 61 incidentes en la provincia de Alicante y 39 en la provincia de Valencia. Los municipios más afectados han sido Alicante, con 33; València, con 17; y Torrent, con 8. Los incidentes más habituales han sido daños materiales en la vía pública y incidencias en la red viaria.

La dana Adam ha provocado la activación del aviso rojo en el litoral sur de la provincia de Valencia y norte de la provincia de Alicante, y naranja en buena parte del resto del territorio, puede dejar acumulados de lluvia hasta 400 l/m2 en 24 horas, así como un temporal marítimo con olas de cuatro metros de altura. La previsión muestra que el impacto será mayor en las comarcas de la Safor y la Marina Alta, aunque es posible que se produzca algún desplazamiento.