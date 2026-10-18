Emergencias gestiona un total de 168 incidentes por las lluvias hasta las 14.00 horas

VALÈNCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha gestionado desde las 13:57 horas de ayer sábado hasta las 14.00 horas de este domingo un total de 168 incidentes por lluvias: 84 en la provincia de Alicante, 80 en la de Valencia y cuatro en la de Castellón.

Los municipios con más incidentes atendidos han sido Alicante, con 46; València, con 17; Gandia, con 14; Torrent, con 8; y Oliva, con 7, según informa el 112 en su cuenta de X.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha realizado a lo largo de la mañana dos saneamientos de cascotes y ramas en Sagunto y Paterna y cuatro revisiones de filtraciones de agua en viviendas de Chiva, Real de Gandía, Gandía y Beniarjó

El litoral norte de Alicante y litoral sur de Valencia están en alerta roja por lluvias. Esta mañana se ha activado la alerta nivel roja observada en la zona de La Safor a causa de una precipitación acumulada de hasta 90 l/m2 en una hora.

Además, hay alerta naranja por lluvias en el litoral norte e interior sur de Valencia y litoral sur de Alicante y amarillo en toda la provincia de Castellón, todo el interior de Valencia e interior de Alicante.

Asimismo, hay alerta por tormentas nivel amarillo en Castellón, Valencia y Alicante, por vientos nivel amarillo en el litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante y por fenómenos costeros nivel amarillo en la costa norte de Alicante y toda la costa de Castellón.

También se ha activado preemergencia hidrológica nivel amarillo en la zona hidrológica del Vaca-Serpis-Safor.