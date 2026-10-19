Emergencias mantiene la alerta en el litoral de Alicante: naranja en el sur y amarilla en el norte

Orilla de la playa llena de rastros de ramas y otras cosas arrastradas por la lluvia, a 19 de octubre de 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha actualizado las alertas por la dana Adam y ha establecido el nivel naranja por lluvias y tormentas en el litoral sur de Alicante y el amarillo por lluvias en el litoral norte de Alicante.

De esta manera, se ha decretado el fin de las alertas previas y el resto de la Comunitat Valenciana está en nivel verde de alerta, informa el 112 en redes sociales.

En concreto, según la última actualización de las 19.25 horas, están activadas la alerta naranja por lluvias en el litoral sur de Alicante, amarilla por lluvias en el litoral norte de Alicante y amarilla por tormentas en todo el litoral de Alicante.