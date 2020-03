El empresariado asegura que "no hay desabastecimiento" pero plantea cadenas de suministro más cercanas

Soler insta a "remodelar las cadenas productivas" para no depender de un solo punto: "Tenemos que estar preparados, es un aviso de futuro"

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, y el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, Salvador Navarro, han pedido este martes "tranquilidad" y "paciencia" ante la expansión del coronavirus, cuya afección en la economía valenciana esperan que sea "corta" y se pueda "superar fácilmente".

Y es que a pesar de que hay sectores más dependientes del suministro de productos intermedios de China, "no va a haber desabastecimiento en absoluto", ha garantizado Morata, puesto que ya hace un mes que las empresas empezaron a buscar proveedores alternativos.

Eso sí, esta situación ha de llevar "a medio y largo plazo" a plantearse tener cadenas de suministros "más cercanas", a más corta distancia o incluso producir en la misma Comunitat Valenciana, ha defendido Navarro.

Una reflexión compartida por Morata, quien ha apuntado que aunque el coronavirus no va a suponer "un antes y un después de nada", sí se verá como muchos productos "se vuelven a deslocalizar o bien en España o en países cercanos", una tendencia que ya se estaba vislumbrando, ha recordado.

Ambos representantes del empresariado han realizado estas declaraciones a los medios al asistir a la inauguración de Forinvest 2020, al ser preguntados por la afectación del Covid-19 en la economía valenciana, después de que la Conselleria de Economía Sostenible les haya convocado esta tarde a una comisión de trabajo para analizar su impacto.

En el caso del turismo, Morata ha admitido que se trata de un sector "muy sensible a estas cosas" pero ha resaltado que los datos muestran que de momento "no está afectando a la Comunitat Valenciana" y ha garantizado que en la región "estamos preparados todos para dar el servicio que necesitan los clientes".

"Vamos a pensar que esto va a ser corto y esperamos que todo el mundo se dé cuenta de que estas cosas pasan y por eso no hay que quedarse en casa. Hay que hacer una vida lo más natural posible, lo más cotidiana, tomando las medidas que nos digan las autoridades en cada momento", ha remarcado.

En este punto, preguntado sobre si considera que hay que tomar medidas más restrictivas en cuanto a evitar actos de grandes afluencias como las Fallas, Morata ha señalado que "esa es una decisión que tienen que tomar las autoridades sanitarias y si no las han tomado es porque ellos ven que no sea necesario".

Desde el Consejo de Cámaras, su función es "apoyar a las empresas para buscar mercados alternativos en un momento dado" y dar "tranquilidad" porque "en estos momentos nos vemos que haya nada que sea alarmante para la economía o la sociedad en general", ha sentenciado.

También Salvador Navarro ha apuntado que en el caso del turismo, la cancelación de la Feria de Turismo de Berlín es "muy importante para el sector", pero en todo caso, esta tarde en la comisión lo que harán es "evaluar un poco la situación".

En cuanto a la cadena de suministros procedentes de China, el presidente de la CEV ha querido insistir en trasladar un "mensaje de tranquilidad" puesto que los contenedores que llegan al Puerto de Valencia procedentes de China representan el 10% del total. No obstante, sí ha apostado por replantear "a medio y largo plazo" el tener las cadenas de suministro más cercanas.

Navarro ha admitido que la situación que está provocando el coronavirus es "preocupante y seria" pero ha lanzado una reflexión: "lamentablemente en este país hay más muertos por accidentes de trabajo que por el coronavirus", por tanto "hay que darle la atención adecuada pero sin perder la serenidad y desde luego sin generar alarmismos", ha insistido.

Además, ha explicado que desde la Conselleria de Sanidad se van a aportar "protocolos de actuación para que los empresarios que salimos o entramos en diversos países sepamos conforme tenemos que actuar".

"UNA LECCIÓN, UN AVISO DE FUTURO"

Desde la Conselleria de Hacienda, Vicent Soler ha manifestado que "no es una buena noticia el coronavirus en absoluto pero sí que puede dar alguna lección" sobre "cómo podemos remodelar los procesos de gloabalización de las cadenas productivas".

"La lección que tenemos que sacar de todo esto es que tenemos que tener alternativas en la provisión de componentes porque no podemos depender de un punto del planeta donde puede haber, como ha pasado ahora, un problema grave", ha argumentado, al tiempo que ha apostado por la "diversificación de la procedencia de los componentes".

Soler ha defendido así que "las cadenas de producción globalizadas se han de remodelar porque no podemos depender de un accidente de estas características -que puede pasar en cualquier otro momento en los próximos años- de una manera tan estrecha", ya que "realmente muchas actividades productivas se resentirán", ha augurado.

"Es vedad que China es la fábrica del mundo --ha continuado Soler-- pero habrá que buscar otras fabricas en otros lugares para intentar que esta situación no se reproduzca y pueda crearnos problemas graves en la parte de productos intermedios". "Lo que tenemos que estar es muy preparados, es un aviso de futuro", ha concluido.

COMISIÓN DE TRABAJO

En cuanto a la comisión de trabajo que ha convocado Economía para analizar el impacto del coronavirus en la economía valenciana, el presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha señalado que en lo que se refiere a las peticiones del empresariado todo "está abierto" ya que no se ha organizado lo que van a decir los sectores. En todo caso, "allí tendrán la oportunidad de trasladar las necesidades ahora y de futuro si esto sigue así", ha apuntado.

Por su parte el conseller Soler ha querido poner de relieve que la situación en España "no tiene nada que ver con Italia" donde se ha planteado una inyección económica millonaria para combatir los efectos económicos del coronavirus "pero como no sabemos como puede evolucionar esto tampoco puedo decir que no habrán. No hay pero no sabemos si habrá, y hay que contrastar como están las cosas en este momento, qué ha significado pérdida de proveedores asiáticos y ver si eso puede durar", ha concluido.