Los empresarios ven "bastante mejorable" la colaboración entre administraciones por la dana

Navarro (CEV) pide una reunión a tres bandas con el comisionado del Gobierno y el conseller para la Recuperación

VALÈNCIA, 2 (EUROPA PRESS) Los empresarios valencianos consideran "bastante mejorable" la colaboración entre las administraciones para abordar la reconstrucción tras la dana que el pasado 29 de octubre arrasó la provincia de Valencia. Su principal preocupación actual es la situación de los pequeños comercios afectados, ya que hasta que no reciban las indemnizaciones "no van a tomar la decisión de si seguir o no seguir" adelante con los negocios.

Así lo ha trasladado el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, tras una reunión con la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé; el comisionado para la reconstrucción tras la dana, José María Ángel, y la presidenta de CEV-Valencia, Eva Blasco, para abordar las medidas y ayudas al tejido empresarial afectado.

"No éramos conscientes de la tragedia, vamos siéndolo poco a poco, pero la realidad es que necesitamos la cooperación entre todas las administraciones, y desde luego con el sector privado de la cabeza", ha manifestado Navarro en declaraciones a los medios tras el encuentro en Delegación de Gobierno.

Preguntado por si hay realmente colaboración entre las administraciones, ha constatado que "no se ve del todo al cien por cien" y es "bastante mejorable", por lo que ha instado a celebrar una reunión a tres bandas con el comisionado del Gobierno y el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols. "Es fundamental empezar a trabajar en esa reconstrucción", ha recalcado.

Respecto a la situación de las empresas afectadas, cuestionado por si teme que cierren más negocios, ha explicado que lo que más preocupa a la CEV es el pequeño comercio, que "mientras no reciba la parte del Consorcio del Seguros no va a tomar la decisión de si va a seguir o no va a seguir". "La gente lo que quiere es tener futuro, no quiere vivir del Estado, y yo creo que esta es una reflexión importante", ha añadido.

RECHAZA UNA "PUGNA" ENTRE EL GOBIERNO Y EL CONSELL

Para ello, Navarro ha instado a una mayor agilidad y cooperación entre las administraciones: "No se trata una pugna entre quién llega primero a aportar la ayuda, sino de que los perjudicados, sean particulares o sean empresas pequeñas o medianas, reciban las ayudas que le corresponden".

Al respecto, aunque ha reconocido que el Consorcio está aumentando "a un ritmo importante" el pago de las ayudas, ha lamentado que "sigue siendo lento" y esto provoca que haya "pequeños empresarios y comercios que aún no han tomado la decisión de si siguen o no siguen adelante en base a lo que vayan a percibir" de indemnización. Es algo que ha relacionado con el hecho de que el número de ERTE o ceses de negocio "no está aumentando".

Por otro lado, ha remarcado que las indemnizaciones del Consorcio "no es una ayuda directa" y que los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) "son avales a tipo cero con intereses que hay que pagar a las entidades financieras", si bien ha reconocido que estos créditos "están funcionando": "La empresa de tamaño medio-grande sí está acudiendo al ICO porque necesita y quiere tener un futuro".

POLÍGONOS AÚN POR LIMPIAR

Sobre la situación de los polígonos industriales afectados, el presidente de la CEV ha lamentado que "aún hoy hay algunos que están por limpiar, que están medianamente funcionando pero siguen con problemas". "No sabemos a quién le corresponde la limpieza, si es al ayuntamiento, pero hoy la realidad es que hay empresas que se están autolimpiando fuera de su entorno", ha señalado.