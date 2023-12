Empresas defienden colaborar con la administración para situar a la Comunitat en el nuevo mapa que trazan las renovables

Ven con buenos ojos la aproximación a la reducción de la burocracia del Consell y apuntan que la sociedad ya ha incorporado la sostenibilidad



VALÈNCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los empresarios participantes en el foro Comunitat Valenciana Hacia El Futuro de Europa Press han destacado la necesidad de colaborar con el sector público para situar a nuestro territorio en el "nuevo mapa energético" mundial que marcan las energías renovables y la sostenibilidad.

Así lo han expresado el presidente de Avaesen, Marcos Lacruz; la directora de Asuntos Institucionales y Comunicación de BP España y Portugal, Estrella Jara; el presidente y CEO de COXABENGOA, Enrique Riquelme, y el director de proyectos de Lanzadera, Darío Olivares. Todos ellos han subrayado la importancia de la participación de la adminstración en un sector "hiperregulado" como es el de la sostenibilidad.

En este sentido, uno de los puntos en común en la mayoría de los ponentes ha sido valorar la posición del Consell sobre la reducción de la burocracia y la agilización de los proyectos que llevan atascados.

Otro punto en el que han coincidido es en la aceptación por parte de la sociedad de la sostenibilidad como un valor que ya incorporan tanto los propios empresarios, como los que entran en Lanzadera o los que forman parte de Avaesen, como en grandes firmas como Coxabengoa y BP. Y es que, quien no "sea ecológico", "se está equivocando mucho".

Riquelme (Coxabengoa) ha destacado que se ha notado "el cambio" en el gobierno, en una visión "muy positiva" hacia la burocracia, y ha destacado la oportunidad de que se inviertan más de 20.000 millones de euros en energías renovables en los próximos cinco o seis años. Igualmente, ha destacado el "lugar privilegiado" que es la Comunitat Valenciana para la inversión y la atracción de talento. "Necesitamos ser competitivos", ha incidido.

Por su parte, Estrella Jara (BP) ha destacado la incidencia que ha tenido la sostenibilidad en el "cambio de portfolio" y de su "alocación de capital", y ha resaltado la transformación de compañía tradicionalmente de energía y gas a ser una firma "integrada" que busca alcanzar inversiones netas cero en 2050. Igualmente, ha subrayado la inversión en hidrógeno verde.

Desde Avaesen, Marcos Lacruz ha destacado que si bien la sostenibilidad comenzó pareciendo "un lujo", en estos momentos asistimos a "una revolución energética como nunca la hemos visto". "El que no sea ecológico, el que no tenga esto muy metido en su plan, su ADN y su imagen, se está equivocando mucho", ha manifestado. Y es que, según ha destacado, "las renovables son la fuente de aprovechamiento energético más barata que puedas conseguir", y además, evitan la dependencia de terceros países: "Las renovables trazan un nuevo mapa energético mundial".

Mientras, Darío Olivares ha defendido que, en el caso de Lanzadera, los emprendedores "ya vienen con la idea de la sostenibilidad", algo que supone un "cambio abismal" de los últimos años. "Ya han entendido que la sociedad no va a aceptar que nazca un producto si no puede demostrar que es sostenible", ha subrayado, puesto que considera que la sociedad ya le aporta un valor a la sostenibilidad.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Al respecto de la colaboración público-privada, Riquelme ha subrayado la "importancia de los ayuntamientos", aunque ha lamentado que "nunca llueve a gusto de todos" y ha subrayado la dificultad que supone, en ocasiones, conciliar las posturas empresariales con la de los vecinos y los ayuntamientos. "Hay barbaridades, pero son casos muy aislados", ha agregado.

"Tienes todo, pero después de que trabajen personas extremadamente preparadas, te puede paralizar un proyecto de casi 1.000 millones de inversión la asociación de vecinos que le complica la vida al alcalde", ha puesto como ejemplo, y ha lamentado que estas situaciones consiguen la "inseguridad jurídica". De hecho, ha subrayado que la capacidad de las inversiones "no es finita" y que muchas multinacionales no tienen el "romanticismo" de las empresas valencianas de invertir en casa. "Hay una oportunidad ahora, dos años más tarde igual ya no se puede invertir", ha agregado.

Desde BP, Jara ha señalado que las empresas necesitan un "marco regulatorio estable" y que los retos de descarbonización "tremendos" que tienen, no se pueden afrontar en solitario. Por ello, es necesaria la financiación público-privada, así como "acelerar los proyectos y despegar las inversiones" que están en marcha.

De hecho, ha señalado que la regulación "es clave" y el marco regulatorio estable da "solidez" a la hora de afrontar inversiones. "Europa es un continente que regula mucho y es algo que vemos muy positivo", ha considerado, aunque ha subrayado el problema de las demoras a la hora de trasponer las normativas europeas a las estatales.

Desde Avaesen, Lacruz ha subrayado la necesidad de que la locución con la administración funcione en un sector "hiperregulado" como el de la energía renovable. "La colaboración con lo público no solo es importante, sino también es deseable", ha señalado, y se ha mostrado "superinteresado" en trabajar con el nuevo gobierno para desbloquear los 350 paralizados en estos momentos, y ha pedido facilitar la legislación para la aplicación de los criterios.

La Comunitat Valenciana, para Lacruz, tiene "una gran oportunidad de energías renovables" y ha destacado la entrada de una empresa como PowerCo, que va a poder consegir energía "de manera mucho más fácil aquí" que no en otras latitudes.

Por parte de Lanzadera, Olivares ha destacado la necesidad de que las administraciones participen también en la financiación y que las aceleradoras de empresas trabajen "mano a mano" con el sector público. De hecho, ha incidido en que "el retorno es muy superior al que se presta" en la mayoría de empresas emergentes.

Preguntado sobre la capacidad de que las empresas accedan a nuevas líneas de financiación, ha señalado que ahora hay más líneas y se puede optar a algunas que anteriormente no existían, tanto para firmas centradas en la sostenibilidad como las que no. "La financiación llega si eres sostenible, el éxito llega si eres sostenible", ha agregado.

Organizada por Europa Press, Comunitat Valenciana Hacia El Futuro ha contado con la participación de representantes de empresas valencianas y con implantación en la autonomía como Banco Sabadell, BP, Coxabengoa, Ford, Fujitsu, Global Omnium, Redit y Vithas, en el foro se analizarán tres cuestiones clave: la innovación industrial y competitividad, la transición ecológica y el crecimiento sostenible, y la transformación digital en sectores clave.