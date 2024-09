Ensems reflexiona sobre la violencia con 14 conciertos y crea la figura del festival invitado

El certamen se celebra del 19 al 25 de septiembre con conciertos y actividades paralelas en Les Arts y el Palau de la Música de València

La 46ª edición de Ensems, el encuentro decano de la música contemporánea en España, que se celebra del 19 al 25 de septiembre en València, ofrecerá una reflexión sobre la violencia a través de una programación integrada por 14 conciertos. Además, la cita presenta como novedad la figura de los 'festivales invitados', una sinergia entre certámenes que permite "diversificar" los estilos y aportar "nuevas visiones".

'Songs of wars I have seen' (Canciones de guerra que he visto) es el lema del certamn y hace referencia a una composición de Heiner Goebbels, que a su vez toma un libro de Gertrude Stein. Alrededor de la obra, los organizadores han formado "pequeños satélites de conexión" sobre los que hablan de temas de actualidad, "como debe hacer la música y el arte actual", que en este caso son la guerra y la violencia contra las mujeres.

Así lo han precisado el director general del Institut Valencià de Cultura (IVC), Álvaro López-Jamar, y el director adjunto de música y cultura popular de la entidad, Joan Cerveró, en la rueda de prensa de presentación del certamen.

"Stein hablaba de lo que ella vivió en la guerra, de sus recuerdos, y Heiner Goebbels, uno de los grandes compositores del teatro musical, hizo una obra que toma no solo los recuerdos que tenía la escritora, sino las canciones que había oído. Es decir, nosotros somos memoria y este es el título del festival", ha destacado Cerveró.

La programación ofrece catorce conciertos, conversaciones y actividades paralelas que se dividirán entre Les Arts y el Palau de la Música de València. En esta edición, Heiner Goebbels, cuya obra da título al lema, tiene un lugar destacado con la dirección de Chloe Rooke, que será el punto de partida para una reflexión sobre la violencia y las guerras, especialmente hacia el sufrimiento de las mujeres en las mismas.

De nuevo, el festival Ensems ha contado con la colaboración del Palau de les Arts, que en esta ocasión acogerá la afrópera 'The Golden Stool', de Gorges Ocloo, una producción de LOD Muziektheater & Toneelhuis en coproducción con Opera Ballet Vlaanderen & O. Festival Rotterdam, con el apoyo de ENOA, que es una representación de una batalla entre los ingleses invasores y un grupo de mujeres africanas que luchan contra esta invasión. 'The Golden Stool' abre la programación del festival el 19 de septiembre y ya ha agotado las entradas disponibles.

El director del IVC ha señalado que el festival "regresa con unos días intensos de programación que no sólo reúnen en València a las figuras más destacadas de la música contemporánea, sino que sitúan a la ciudad como la capital mundial del sector, un nodo de reunión, reflexión y exhibición que toma el pulso a la creación musical actual".

En este sentido, ha destacado los valores de "unión" del Ensems, que es el significado que los organizadores le dan al nombre del festival. "Y no solo respecto a los instrumentistas o los músicos, que tocan de manera conjunta, sino porque ellos crean algo que tiene una cierta unidad", ha manifestado.

Por su parte, el director adjunto de Música y Cultura Popular ha explicado que en esta edición "se ha recuperado la presencia de solistas y grupos valencianos, que representan una parte importante de la programación", además de haber estructurado las propuestas en torno a un tema central, que en este caso ha sido "la reflexión sobre la visión que tiene la música contemporánea sobre las guerras y la violencia, no hablar de las guerras en sí mismas".

"Todo esto sin olvidar efemérides que tenemos muy presentes y que también tendrán su espacio, como el 150 aniversario del nacimiento de Arnold Schönberg o el homenaje a José Evangelista", ha añadido.

CUATRO BLOQUES TEMÁTICOS

En esta edición, la programación se ha construido en base a cuatro bloques temáticos: 'Songs of wars I have seen', como obra central y lema; el 150 aniversario del nacimiento del compositor austriaco Arnold Schönberg; el homenaje al compositor valenciano-canadiense José Evangelista, fallecido en 2023; y la reflexión sobre la música contemporánea con diálogos y mesas redondas.

Joan Cerveró ha apuntado que desde el IVC organizan estos "pequeños homenajes" porque la música contemporánea "siempre mira hacia atrás y hacia adelante, no solo podemos mirar hacia adelante".

Asimismo, la institución cultural ha destacado los estrenos de los encargos de composición, con obras de Óscar Colomina para la Orquesta de València, Carlos Perales para la Banda Simfònica Municipal de València y Josep Sanz Quintana, para el cuarteto Kuarist.

Además, como novedad, por primera vez aparece la figura de los 'festivales invitados', una sinergia entre certámenes que permite "diversificar" los estilos y aportar a la programación "nuevas visiones". De este modo, el festival Volumens, con nueve ediciones dedicadas a la cultura digital y el new media art, aportará el concierto de Bromo, con una "arriesgada" propuesta electrónica de música experimental, y el festival Polirritmia incorporará cuatro conciertos dedicados a la percusión.

Por otra parte, la programación de los 36º Encuentros sobre composición contará con la colaboración y presencia de las figuras más destacadas de la música contemporánea actual, incluyendo a más de diez Premios Nacionales de Música, que serán invitados a asistir a los conciertos, a debatir sobre el estado de la música contemporánea en España y también a participar en las actividades paralelas del festival.

"Se han establecido dos mesas redondas o dos conversaciones con grandes nombres de la música para hablar del estado emocional de la música contemporánea, es decir, qué está pasando y cómo nos sentimos. Evidentemente, a posteriori habrá una mesa redonda para debatir qué podemos hacer", ha precisado Cerveró.

Asimismo, ha insistido en la "singularidad" del teatro musical 'Songs of wars', que se representará en el Palau de les Arts el sábado 21 de septiembre a las 19.30 horas y contará con la actuación del Grupo Instrumental de València, "protagonista" de la música contemporánea, y Harmonia del Parnàs, que se centra en antigua y barroca.

"Juntan dos tipos de música en un mismo concierto, donde el grupo de antigua son todo mujeres y el de contemporánea son todo hombres. Las mujeres van cantando y contando historias y hablan de conflictos, guerras y agresiones", ha indicado.

ENSEMS D'OR PARA EL ARDITTI QUARTET

Como todos los años, el certamen entrega el galardón 'Ensems d'or' a algún grupo "significativo", sea nacional o internacional, que haya tenido una vinculación con el festival y a su vez sea "representativo" de la música contemporánea.

En esta edición los ganadaroes son el Arditti Quartet, que harán un concierto en el Palau de les Arts el miércoles 25, a las 19.30 horas, para cerrar el festival y se le hará entrega de este premio.

"Ellos han cumplido 45 años y el Ensems 46, pero, desde que comenzó este certamen, prácticamente han sido un cuarteto habitual y es imprescindible su presencia dentro del mundo de la música", ha manifestado Cerveró.

"Habrá más de 150 músicos, 14 conciertos, actividades, encuentros... Pero sobre todo es volver a vivir y volver a reanimar este concepto de que la música contemporánea está ahí para todos, es plural y todo cabe, es decir, desde lo más moderno y lo más tecnológico, hasta incluso mirando hacia atrás para saber hacia dónde vamos", ha concluido.