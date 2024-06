Equipo de gobierno de Alicante despliega solo pancarta LGTBI, Vox pide retirarla y la izquierda rechaza "blanquear" a PP

ALICANTE, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante --formado por el PP-- ha desplegado solo la pancarta LGTBI en el balcón del consistorio, frente a la petición de retirarla desde Vox y el rechazo de participar en el acto de los partidos de izquierda --PSPV, Compromís y Esquerra Uniad-Podem (EU-Podem)-- para no "blanquear" al PP.

En el despliegue de la pancarta en conmemoración del Día del Orgullo y en el acto institucional han intervenido el vicealcalde, Manuel Villar, la concejala de Derechos Públicos, Begoña León, y representantes de las asociaciones Alicante Entiende, Diversitat y Entendemos LGTBI, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

León ha señalado que este 2024 se celebra el Orgullo "como una fuerza transformadora que impulsa hacia un futuro más inclusivo, educativo y pacífico", en referencia al lema escogido por las asociaciones para el cartel de este año. Además, ha destacado el poder de la educación "como la llave que abre la puerta a la igualdad".

"No podemos hablar de progreso sin mencionar los derechos LGTBI, porque la inclusión es una obligación moral de toda sociedad que se dice justa y la paz verdadera viene de la aceptación y el respeto por la diversidad. El orgullo en Alicante no es solo una manifestación de nuestra identidad, es una demostración del poder del cambio, ya que el orgullo transforma, educa, defiende derechos y construye la paz", ha expresado la edil.

Por su parte, el vicealcalde, Manuel Villar, ha resaltado que el Día del Orgullo es una fecha "para dar visibilidad al colectivo LGTBI, apoyar sus reivindicaciones, celebrar todo lo conseguido y seguir trabajando para lograr una igualdad efectiva y real de todas las personas sin ningún tipo de distinción, discriminación ni diferenciación en derechos y libertades". Además, ha defendido que el Ayuntamiento de Alicante está "comprometido con la justicia y la igualdad" y que "aunque hemos avanzado mucho, aún queda trabajo por hacer". También ha tenido un recuerdo para las "víctimas de la intolerancia y el odio, cuya lucha no ha sido en balde".

Por su lado, los representantes de las asociaciones Alicante Entiende, Rosa Buades; Diversitat, Juan David Santiago; y Entendemos LGTBI; Lydia Na, han incidido en la necesidad de visibilizar las reivindicaciones del colectivo en este día y de trabajar todos los días del año por sus derechos.

Posteriormente, han descubierto el cartel de la Semana del Orgullo, que se celebrará del 13 al 20 de julio en Alicante y que culminará con la manifestación. Después han desplegado la pancarta LGTBI en el balcón consistorial. Esta noche, el edificio se iluminará con los colores representativos del colectivo y también lo hará la fuente de Luceros.

PSOE ACUSA AL PP DE "AMPARAR LA HOMOFOBIA DE LA ULTRADERECHA"

En el despliegue de la pancarta han rechazado participar los grupos de izquierda. El concejal del PSPV Emilio Ruiz ha criticado la "falta de compromiso del gobierno de Luis Barcala con las personas LGTBI". "Solo se acuerda del colectivo el 28 de junio para hacerse una foto. No vamos a participar en la pantomima de un gobierno que no ha puesto en marcha el plan municipal LGTBI de Alicante. El PP posa con una pancarta por el Día Internacional del Orgullo mientras su partido invisibiliza al colectivo y ampara la homofobia de la ultraderecha en las instituciones, empezando por el Consell que preside Carlos Mazón", ha aseverado.

El edil señalado que el municipio de Alicante cuenta con un plan municipal para abordar la diversidad sexual desde un punto de vista transversal, pero "Barcala no ha puesto en marcha ni un 10% de las medidas que se contemplaban para el periodo comprendido entre 2021 y 2024". "Promover la coeducación y la diversidad afectiva, sexual y de género es un compromiso al que no pueden renunciar las administraciones públicas. Es fundamental abordar la realidad del colectivo LGTBI en los colegios e institutos para prevenir ataques homófobos como el que está sufriendo el alcalde de Elche, Pablo Ruz, con quien nos solidarizamos", ha sostenido.

"No vamos a blanquear la homofobia. Solo participamos en el acto en el Salón Azul del Ayuntamiento por respeto a los colectivos que participan", ha recalcado Ruiz.

COMPROMÍS: "NO VAMOS A RETROCEDER NI UN PASO"

En la misma línea, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, --quien ha hablado también en nombre del portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, aquejado de una enfermedad-- ha sostenido que el Orgullo "interpela a toda la sociedad" y ha alertado de la "involución" actual. "Es el momento de reivindicar todo lo avanzado y decir que hasta aquí hemos llegado en el retroceso, no vamos a retroceder ni un paso", ha aseverado.

Al respecto, ha rechazado participar en el despliegue de la pancarta para no "blanquear al Partido Popular". "El PP pacta con un partido de extrema derecha que nos sitúa en la enfermedad, que nos sitúa en la exclusión, y que está fagocitando al PP, que ya vuelve el PP de siempre", ha censurado.

Además, ha criticado a la concejala de Derechos Sociales, Begoña León, por los "recortes" en las partidas de diversidad e igualdad. "Un euro de partida y 24.000 euros de contrato de programa es lo que destinan", ha lamentado. "No les vamos a blanquear y, como sigan así, desmantelando las políticas públicas en pro de la igualdad y la diversidad, nos verán en la calle. O a partir de mañana empieza junto con las entidades, a volver a revertir los recortes y a volver a hacer un orgullo participativo, o en el próximo año nos verán en la calle frente al Partido Popular, frente a Vox y frente a todas las políticas reaccionarias", ha sostenido Mas.

VOX PIDE LA "RETIRADA INMEDIATA" DE LA BANDERA

Por su lado, desde Vox han presentado una solicitud, firmada por su portavoz Carmen Robledillo, en el Ayuntamiento de Alicante para pedir la retirada "inmediata" de la bandera LGTBI, ya que "no es una bandera oficial".

"El izado de la bandera/pancarta del orgullo constituye un acto contrario a la neutralidad de las decisiones de las autoridades municipales. No resulta compatible en el marco constitucional y legal vigente y, en particular, con el debate de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas, la utilización, incluso ocasionalmente, de banderas no oficiales en el exterior de balcones y espacios públicos, aún cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás banderas legal o estatutariamente instituidas", expresa la petición.