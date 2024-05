Equipo de gobierno de Alicante estudia recurrir la sentencia de ZAS por partes que "pueden perjudicar interés municipal"

El PSPV reclama conocer las medidas que se llevarán a cabo frente al ruido

ALICANTE, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde de Alicante y portavoz adjunto del equipo de gobierno local, Manuel Villar, ha apuntado que todavía están estudiando si recurren o no la sentencia que insta al consistorio a declarar como Zona Acústicamente Saturada (ZAS) la calle Castaños, ya que considera que tiene partes que "pueden perjudicar al interés municipal".

Así se ha pronunciado este martes el vicealcalde en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, al ser preguntado por los medios de comunicación por la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante, que consideró probado que el ruido de los locales de ocio y hostelería de la calle Castaños de Alicante está "vulnerando los derechos fundamentales" de los vecinos y ha instado al Ayuntamiento alicantino a declarar la calle como ZAS, después de recibir el consistorio las aclaraciones pedidas a la sentencia.

Al respecto, Villar ha explicado que pidieron una aclaración porque entendían que la sentencia "no era correcta en cuanto al tema de la inacción, entre comillas, del Ayuntamiento". "El juez considera que lo sigue pensando igual y ya está, simplemente es una aclaración", ha expresado.

No obstante, ha señalado que todavía están valorando si recurren o no la sentencia, ya que considera que "hay motivos" para hacerlo, "no por el fondo" del auto, sino "porque hay algunas cuestiones de la sentencia que pueden tener alguna repercusión para el Ayuntamiento, en cuanto a vulneración de derechos", con la que no están de acuerdo. "No estamos discutiendo el fondo, sino algunas cuestiones que pueden perjudicar al interés municipal", ha recalcado.

En cuanto a las medidas que aplicarían, Villar ha sostenido que intentarán poner en marcha las "más efectivas" y ha apuntado que tienen "unas cuantas" encima de la mesa, pero ha evitado precisarlas hasta que las concreten "por no generar alarma en un sector ni expectativas en los vecinos".

"Tenemos dos meses de plazo y hay que ver cuáles son las actuaciones que en ese tiempo tenemos que hacer, si dar medidas o iniciar el procedimiento, pero queremos que sea efectivo, porque significa que los vecinos puedan descansar", ha subrayado.

EL PSPV PIDE EXPLICACIONES EN EL PLENO

Por su parte, el PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Alicante ha reclamado la comparecencia de Villar, también concejal de Medio Ambiente, en el próximo Pleno para "explicar las medidas que se prevén adoptar para poner fin al grave problema de contaminación acústica que vienen sufriendo los vecinos y vecinas, en este caso del centro tradicional".

El concejal socialista Raúl Ruiz ha recalcado en un comunicado que el gobierno municipal "tiene que explicar cómo piensa afrontar la sentencia del ruido". "Si no quieren comparecer en la comisión, deberán de hacerlo en el pleno. Tienen dos meses para hacer lo que no han hecho en cinco años y lo harán obligados por los tribunales, no porque realmente quieran defender el derecho al descanso de los afectados", ha aseverado.

"Hablamos de una dejadez de funciones que ahora la justicia deja claro que vulnera los derechos fundamentales de los vecinos y vecinas de la zona de Castaños", ha sostenido Ruiz, al tiempo que ha afirmado que deben explicar en el Pleno "su hoja de ruta para cumplir la sentencia y detallar con qué medios van a contar para ello".

En este sentido, se ha preguntado cómo van a aplicar la ZAS "si ni siquiera han respondido las alegaciones a la Ordenanza de Ruido que regula estas zonas" y ha cuestionado la fiabilidad de la red de sonómetros. "Son cuestiones que deben de responder sin más demora", ha defendido.

"Barcala debe de poner medios para acabar con esta problemática, en lugar de seguir dando la espalda a un problema de convivencia que afecta a los residentes. Es evidente que existe un problema de convivencia alrededor de calle Castaños. Lamentamos que se haya esperado a una sentencia judicial que ha determinado que se han vulnerado derechos fundamentales de los vecinos y vecinas en lugar de haber actuado antes", ha zanjado Ruiz.