El equipo de gobierno de Castelló acusa a Marco de intentar "sacar rédito político" con una escultura del 'Pregoner'

CASTELLÓ, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló y concejal de Patrimonio, Vicent Sales, ha acusado a la exalcaldesa socialista Amparo Marco de intentar "sacar rédito electoral dopando su campaña electoral con 130.000 euros" destinados a una escultura en homenaje a la figura del pregonero.

El edil ha comparecido en rueda de prensa, junto a la concejala de Cultura, María España, y el escultor José Manuel García Cerveró 'Jere'.

Sales ha denunciado "una situación irregular y un nuevo empastre que ha dejado en evidencia de nuevo a los anteriores responsables socialistas y, en especial a la ex alcaldesa, Amparo Marco".

En concreto, se ha referido a que en noviembre de 2022 se encargó a 'Jere' la realización de una escultura en homenaje a la figura del 'Pregoner' por parte del Ayuntamiento. Pero, según ha reprochado el edil 'popular', se hizo "sin abrir ningún procedimiento ni expediente de contratación, sin la tasación debida y sin involucrar directamente, como sería normal, al área de Cultura".

"En una nueva muestra de la extrema división que existía en el gobierno tripartito, el encargo parte, de manera discriminada y unilateral, desde la Alcaldía, por orden de la propia alcaldesa Marco y cargando el coste a una partida dedicada supuestamente a embellecimiento ornamental de la ciudad, por importe de 130.000 euros", ha añadido.

El portavoz del equipo de gobierno ha agregado que la exalcaldesa, "desoyendo a las primeras ideas del artista, impuso su criterio y decidió que la mejor representación posible era la de Chema Prades".

"Amparo Marco quería tener esta escultura dispuesta para su inauguración en la Magdalena de 2023, que se celebró entre 11 y el 19 de marzo. Incluso, había un día elegido para esta presentación de la nueva escultura: el 8 de marzo. Pero antes de estas fechas, en concreto el 25 de febrero ya se conoció la composición de las lista socialista en la elecciones locales en las que aparecía el nombre de Chema Prades como uno de sus integrantes", ha recordado.

Sales también ha puesto de relieve que "fue por la intervención de los funcionarios municipales, que advirtieron de estas irregularidades, a pocas semanas de la celebración de una elecciones, por lo que se evitó la comisión de un delito".

Para Sales, se trata de "un empastre monumental y un escándalo político mayúsculo que pone negro sobre blanco que cuando el PSOE quiere llegar o mantenerse en el poder, no tiene límites".

"Marco, como alumna aventajada de Pedro Sánchez, quiso sacar rédito electoral dopando su campaña electoral con 130.000 euros que eran de todos los castellonenses, poniendo el rostro de su fichaje estrella, a la vista de todos, durante los meses anteriores a las elecciones. El rostro lo ponía Chema Prades, y la cara dura, como el feldespato, Amparo Marco", ha sentenciado.

Por su parte, la concejala de Cultura, María España, ha resaltado que se trata de un tema de "gran gravedad, ya que afecta a un escultor de reconocido prestigio, que ha trabajado por toda España, y cuyo único error ha sido hacer el trabajo que se le encargó".

"No fue 'Jere' el que fue al Ayuntamiento a proponer una escultura. Fue Amparo Marco quien buscó a 'Jere' para encargarle un proyecto. Y fue la anterior alcaldesa la que le llamaba y le daba instrucciones en cada uno de los pasos. Y, tras cumplir ese encargo, se le abandona a su suerte y con una deuda inasumible para cualquiera de los que estamos aquí. Una ruina económica después de décadas de trabajo y esfuerzo, ya que el artista fue el que adelantó el dinero para los trabajos de fundición", ha resumido.

La edila ha afirmado que "la relación con el mundo de la Cultura antes en este Ayuntamiento era propia de una película de espías" y ha planteado: "¿Qué miedo podía haber a que se supiese que se contrataba a un artista para hacer una escultura? La respuesta quizás está en el rostro del elegido y que con dinero público se reconociese a una persona que iba de número 4 en las listas del PSOE, precisamente como un fichaje estrella vinculado al 'Món de la Festa".

La concejala de Cultura también ha querido aclarar que "la persona afectada es un funcionario de esta casa y otra víctima más en el juego de engaños e intereses en clave electoralista de Amparo Marco".

El artista ha reconocido su "bonhomía" y que confíó "en la palabra de la exalcaldesa", a la que advirtió que "sin el contrato no se podía realizar, a lo que me contestó que no me preocupara y que continuara trabajando en la escultura para la fecha acordada, a la que llegamos sin contrato ni la tasación por lo cuál no se pudo llevar a cabo el procedimiento".

"Yo propuse que la escultura llevase la cara de otro 'pregoner', pero fue la propia Amparo Marco la que quiso que fuera la de Chema Prades", ha asegurado.

Por último, han informado de que ahora será el Ayuntamiento de Castellón, a través del MUCC, quien lleve adelante el procedimiento administrativo para asegurar que el artista cobre por el trabajo realizado.

PSPV: "TORTICERO Y MANIPULADOR"

Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló, José Luis López, ha tildado a Sales de "torticero y manipulador de la realidad al vender una historia de escándalo político mayúsculo que no es tal".

Ha recalcado que es "falso que se encargase una escultura a 'Jere' sobre la figura del 'pregoner' con fines electoralistas, como dice de forma miserable el portavoz del gobierno municipal".

Ha explicado que las conversaciones con el escultor por parte de la exalcaldesa se iniciaron en 2019 y empezaron a concretarse tras la Magdalena de 2022 porque en 2020 y 2021, a causa de la pandemia, hubo fiestas. Fue tras las fiestas fundacionales de 2022 cuando se retomó el tema de la escultura, "con el objetivo inicial de que pudiese instalarse para el 8 de septiembre, al aniversario de creación de la ciudad, pero por la lenta burocracia a la hora de iniciar el expediente de contratación a nivel técnico se tuvo que plantear otra opción, que era la opción de inaugurarla para las fiestas de la Magdalena de 2023", ha aseverado.

Sobre la decisión de decidir que se inspirase en el rostro de Chema Prades, José Luis López dice que el escultor propuso "tras las fiestas de 2022, es decir, un año antes de elecciones municipales de mayo de 2023, poner el rostro de una persona en concreto, pero la propuesta de Amparo Marco fue rendir un pequeño homenaje a Chema Soler por todo lo que tuvo que pasar: ser nombrado pregonero en 2020 y no poder salir por la pandemia, intentarlo de nuevo en 2021, con unas fiestas también suspendidas, y finalmente salir como pregonero en las de 2022, una semana de intensas lluvias que le impidieron cantar el pregón como toca desde el caballo al tener que hacerlo desde el balcón del ayuntamiento".

Por último, el representante socialista insiste en que "desde el primer momento fueron los técnicos municipales adscritos a alcaldía los que estuvieron en contacto con el artista para iniciar el procedimiento de contratación, si bien la burocracia del expediente durante el año 2022 y, finalmente, la cercanía de las elecciones municipales de 2023 lo dejaron por activar".