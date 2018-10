ESAT anima a sus alumnos a internacionalizarse para poder competir en mercados mundiales de la industria digital

Actualizado 08/10/2018 14:51:38 CET

VALENCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de la Escuela Superior de Arte y Tecnología (ESAT), Jaime Torres, ha animado a los alumnos de este curso a "salir de su zona de confort en busca de mercados internacionales" para poder competir en el sector mundial de la industria digital.

ESAT, que imparte las enseñanzas de Arte y Diseño, Programación de videojuegos y Arte para videojuegos, como estudios de nivel superior, ha inaugurado el curso en una acto destinado a los alumnos de primer curso de HND (Higher National Diploma) con progresión a último curso universitario de Bachelor's Degree en Reino Unido, en un acto realizado en las instalaciones de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV).

Torres, acompañado de los directores de carrera, ha explicado los objetivos de este curso de alta especialización y ha animado, al alumnado a "internacionalizarse y salir de su zona de confort en busca del mercado internacional".

En la sesión inaugural se ha introducido al alumno en la vanguardia de la tecnología y en la observación del sector de la generación de contenidos digitales para la industria mundial del videojuego y la animación, según ha expuesto el director de la escuela que ha destacado que empresas como Nintendo, Sony, Square Enix, Capcom, Microsoft son "reclutadores" habituales de los alumnos de ESAT.

NUEVOS ITINERARIOS FORMATIVOS BRITÁNICOS

En esta edición, la número 13, se han incorporado nuevos itinerarios formativos británicos RQF que recogen directamente de estas compañías las competencias requeridas para sus futuros empleados.

"Nuestra misión -ha explicado Torres- no es más que la formación de perfiles altamente especializados que desarrollen los procesos digitales que mejoren la competitividad de las empresas en los mercados mundiales".

Para el director de la ESAT, su visión es la de seguir siendo referentes europeos en la formación de los mejores profesionales de la industria digital, el diseño gráfico y la programación con el fin de generar contenido digital de altísima calidad".

La realidad virtual, aumentada y mixta, junto con la inteligencia artificial y el big data son tecnologías que están en constante crecimiento cuyas mecánicas y técnicas se aplican ya a la medicina, a la educación, y a la industria en general, que demanda profesionales capaces para trabajar en estos importantes sectores de la sociedad moderna, según ha explicado y ha destacado que son numerosos los proyectos digitales internacionales que se han mentorizando desde la escuela valenciana.

"Tenemos la suerte de tener en Valencia el centro más especializado de España en generación de contenidos digitales al más alto nivel y el preferido por la industria para obtener perfiles de calidad", ha dicho Torres.

Entre sus ex alumnos se encuentran desde doctores en robótica que dirigen departamentos en el MIT hasta desarrolladores y 3D artists que desarrollan su profesión en países como Japón, Canadá, EE.UU., UK, Alemania para las mayores multinacionales digitales del mundo como Nintendo, Sony, Warner, Lego, Take Two, Square Enix.

UNITOUR EN ALICANTE

Por otro lado, los responsables de ESAT han recordado que estarán presente el próximo 23 de octubre en el Salón de Orientación Universitaria UNITOUR para ayudar a los alumnos a diseñar su futuro profesional que se realizará en el Salón de Celebraciones del Auditorio de Alicante ADDA.