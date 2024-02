Los "escenarios únicos" de flores y frutas de Pilar Pequeño germinan en València: "Mi objetivo es disfrutar creando"

VALÈNCIA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La fotógrafa Pilar Pequeño (Madrid, 1944) invita a disfrutar de su universo fotográfico en el que la naturaleza, el agua y la luz son los protagonistas, en una exposición en València con la que deja patente su "lenguaje y personalidad fotográfica" en flores y frutas fotografiadas con luz natural. Una propuesta con la que la autora, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, conjuga su maestría técnica con su pericia a la hora de crear "escenarios únicos". "El objetivo es disfrutar creando mi obra", reconoce.

La Fundación Mediterráneo abre al público en su centro cultural de La Llotgeta (Plaça del Mercat, 4) la exposición 'Naturaleza y luz', que se podrá visitar hasta el 12 de abril. La presentación de la misma se ha celebrado este viernes y ha contado con la presencia de la propia autora, que ha estado acompañada por el responsable de Fotografía de la Fundación Mediterráneo, Javier Serrano, y la comisaria de la muestra, Angélica de la Llave.

La exposición está compuesta por 72 instantáneas que reflejan el "particular" estilo e intereses de Pequeño: flores y frutos que flotan en el agua de los que captura "hasta el más mínimo detalle" o bodegones que "parecen pintados", entre otros. Todo ello, en una muestra en que la naturaleza, el agua y la luz son los protagonistas.

'Naturaleza y luz' incluye los proyectos "más significativos" de la fotógrafa, aquellos en los que su lenguaje y personalidad fotográfica se hacen "más evidentes", como los Invernaderos y Plantas de sus series Vasos, Sumergidas y Bodegones, unas series abiertas en las que la naturaleza se hace presente en imágenes de plantas, flores y frutas llevadas al estudio y fotografiadas con luz natural.

Pequeño, en declaraciones a Europa Press, ha explicado cómo crea la escena lumínica en cada imagen: "Igual que con las fotografías de gente que se mueve, esto no es una cosa que salga sola, sino que hay que crearla. Y eso lo hago con luz natural que entra por la ventana, no hago ningún esfuerzo. Entonces voy modificando la luz y, según lo hago, cambia la escena. Pero no solamente el sujeto principal, sino todo lo que hay alrededor".

Precisamente, esto último es lo que "divierte" a la profesional, con lo que crea la escena lumínica y a partir de ahí tamiza con plásticos para "dirigir la luz que entra por la ventana". El objetivo, reconoce, es "disfrutar" mientras crea su obra. "A veces puedo tardar tres días hasta que encuentro la --foto-- que me gusta, o estoy tres días y luego no hay ninguna que me guste", ha expuesto.

La comisaria de la exposición, Angélica de la Llave, ha asegurado que la idea de la muestra es hacer un recorrido "fotográfico y vital" de Pequeño, una fotógrafa "muy reconocida en el panorama nacional". Desde esa perspectiva, aunque su obra es "mucho más grande", incide, 'Naturaleza y Luz' ofrece "una representación de cada una de sus etapas".

Así, el público puede encontrar fotografías en blanco y negro de la primera etapa de la autora, de los años 80, con copias de época hechas por ella misma, en blanco y negro y con virado de conservación al selenio, todo ello "de enorme calidad". También recoge la "transición al color" y la obra de Pequeño a partir de 2009 y "hasta el día de hoy".

Finalmente, el responsable de Fotografía de la Fundación Mediterráneo, Javier Serrano, se ha mostrado "muy afortunado" de poder presentar una exposición fotográfica "de este nivel y calidad", al tiempo que ha destacado que el trabajo de Pequeño es "muy sugestivo" y de "indudable exquisitez". "En sus fotografías reúne su maestría técnica con su pericia a la hora de crear escenarios únicos", ha resaltado.

La exposición se puede visitar en La Llotgeta de la Fundación Mediterráneo. La entrada es libre y el horario de visita es de martes a viernes de 10.30 a 14.00 horas y de 15.30 a 18.30 horas, y los sábados de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

PILAR PEQUEÑO

Pilar Pequeño comenzó su andadura artística con una "profunda conexión" con el dibujo antes de adentrarse en el mundo de la fotografía de la mano de José Puga, quien se convertiría en su esposo. A través de él, descubrió tanto la técnica como el "lenguaje único" de la fotografía, lo que marcó el inicio de su camino en este arte.

Su afiliación a la Real Sociedad Fotográfica en 1965 le permitió rodearse de "figuras destacadas" del ámbito, como Gabriel Cualladó y Paco Gómez, y establecer lazos con otros artistas emergentes, enriqueciendo su visión y práctica fotográfica.

A lo largo de los años, Pequeño ha explorado diversas temáticas y técnicas dentro de la fotografía, decantándose finalmente por esta disciplina en 1982 tras un periodo de experimentación que también abarcó el dibujo.

Sus series iniciales, como 'Paisajes' e 'Invernadero', demuestran un interés por capturar "la esencia" del agua y la naturaleza, mientras juega con la proximidad y la abstracción para "transformar lo cotidiano en algo extraordinario". La apertura de la Galería Image en Madrid fue un "punto de inflexión" que le permitió "profundizar" en su formación y establecer contactos "clave" en el mundo del arte fotográfico.

La evolución de su obra refleja un "compromiso constante" con la experimentación y la búsqueda de nuevas formas de expresión, lo que la ha llevado desde los inicios en blanco y negro hasta la incorporación del color y la exploración digital en proyectos más recientes.

Pequeño ha recibido premios como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y el Premio Nacional Cultura Viva. Su participación en proyectos como 'Doce fotógrafos en el Museo del Prado' y exposiciones nacionales e internacionales subraya "su influencia y contribución al arte fotográfico español contemporáneo", destaca la Fundación Mediterráneo.