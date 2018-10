Estañ espera más de un candidato a la Generalitat y defiende las primarias: "La voz de las bases se verá reflejada"

Publicado 17/10/2018 13:17:48 CET

El secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana y portavoz en Les Corts, Antonio Estañ, ha asegurado este miércoles que confía en que haya más de un candidato a la Presidencia de la Generalitat en las primarias de formación, ya que se vota por separado a las listas, y ha defendido el proceso -tras el acuerdo alcanzado entre él mismo, la senadora Pilar Lima y la diputada Beatriz Gascó para impulsar la de Rubén Martínez Dalmau- porque "la voz de las bases se verá reflejada en el resultado de las primarias, como se ha hecho siempre".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios Estañ, que ha señalado que no se ha inscrito para formar parte de las listas de la formación en 2019, sino que se dedicará a su labor como secretario general, en su apuesta por la separación de responsabilidades en el seno del partido: "Tenía claro que mi paso por el parlamento era temporal, no está encima de la mesa presentarme a nada más, seguiré como secretario y tendré mi trabajo como todo el mundo".

Ha indicado que han trabajado para que hubiese una candidatura "lo más respaldada posible", en torno a la figura del catedrático Martínez Dalmau, aunque tanto este extremo como los integrantes y el orden de las listas están en mano de las bases: "Quien vota, quien decide quién se presenta son las bases, que pueden modificar todo a su antojo".

"El sistema sigue siendo el mismo y es el más participativo que existe a día de hoy en el panorama político español", ha subrayado el dirigente, que niega que se presente a las bases una candidatura ya cocinada: "Va el acuerdo de un proyecto trabajado, pero en esas primarias se actúa de manera neutral, como se ha hecho siempre".

Respecto a las críticas de su antecesor en ambas responsabilidades, Antonio Montiel, ha indicado que se ha intentado construir un equipo "teniendo en cuenta la mayor cantidad de gente posible" pero en las primarias los inscritos de Podemos decidirán.

"No entiendo esas críticas a ningún nivel, seguimos el mismo proceso del que ha participado Montiel en otras ocasiones; en ese momento no hubo ninguna crítica, no entiendo en qué sentido es la crítica, ya que son las bases las que deciden con su voto quién se presenta, cómo y en qué puesto", ha subrayado.

Estañ confía en que habrá "muchas candidaturas" aparte de la de Martínez Dalmau, a un día de que se hagan públicas, aunque no se le ha comunicado ninguna otra. "No hay nada decidido, lo que hay es una decisión de que un candidato se presenta, no sabemos si hay más", ha dicho.

Preguntado sobre el hecho de que si finalmente es este el candidato y él continúa como secretario general serán dos hombres quienes ocupen las máximas responsabilidades en Podemos, ha indicado que "evidentemente eso tendrá que ser compensado con el resto de portavocías y con una lista donde tendrán una posición preponderante las mujeres".

"Hay una apuesta por un grupo de personas en pro de la unidad en torno a Dalmau, pero si sale otra persona que es mujer, estoy totalmente convencido de que representará los mismos valores que buscamos en Podemos", ha agregado.