Estañ (Podem): "El resultado del 2D no es extrapolable a la Comunitat, ya que aquí cooperan fuerzas progresistas"

Publicado 03/12/2018 15:07:22 CET

CASTELLÓN, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Estañ, ha asegurado este lunes que el resultado de la elecciones andaluzas no es "extrapolable" al ámbito valenciano "pues aquí hemos llegado a un escenario de cooperación entre fuerzas progresistas y hemos conseguido ampliar los derechos a pesar de los intentos del PP y Ciudadanos de que solo se hable de Cataluña o xenofobia".

Estañ ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa tras reunirse en Castellón la Ejecutiva de Podemos para comenzar a planificar los próximos retos de las elecciones autonómicas y municipales de 2019.

Así, la Ejecutiva ha valorado los resultados de las elecciones andaluzas por las "hipotéticas" consecuencias en la Comunitat Valenciana. El dirigente de Podemos ha destacado que esa "esperanza y anomalía" que era España en relación al resto de Europa por no tener partidos declarados de extrema derecha "parece que empieza a romperse y que empiezan a normalizarse determinadas ideas de extrema derecha contra las que hay que poner diques".

En esta línea, ha defendido que no se puede tolerar que se normalicen discursos xenófobos y machistas, es decir, "que la agenda política esté dominada por este tipo de ideas, que lo que hacen es confrontar a ciudadanos y promover la lucha del último contra el penúltimo".

Antonio Estañ ha agradecido al proyecto Adelante Andalucía haber planteado una alternativas a tantos años de 'susanismo', aunque ha reconocido que el resultado "no ha estado a la altura de las expectativas" a pesar de que piensa que la campaña que se ha hecho ha sido "muy positiva".

CASTIGO AL TACTICISMO ELECTORAL

"Ahora toca valorar por qué no se ha conseguido ampliar el espacio político y cuáles han sido las causas de la desmovilización que se ha dado en el bloque progresista", ha señalado el secretario general de Podemos en la Comunitat. Al respecto, ha puesto de manifiesto el "castigo" al tacticismo electoral, "pues desde el PSOE andaluz se apostaba por una campaña y unas elecciones anticipadas de perfil bajo y creo que la respuesta ante esto ha sido la abstención o un traslado de su voto a Ciudadanos".

"Una apuesta en clave de partido y no de proyecto corre el riesgo de ser penalizada, y espero que aquí se tome nota de eso", ha añadido.

Así, Estañ ha destacado que el bloque de derechas no se amplía pero sí se "radicaliza" y el bloque progresista no ha conseguido manifestarse como una alternativa, "y esto también es una consecuencia de esa vía andaluza del PSOE en contraposición a la vía valenciana, es decir, apostar por llegar a acuerdos con Ciudadanos y no con fuerzas como Podemos".

En ese sentido, piensa que, por ese motivo, el resultado no es "extrapolable" al ámbito valenciano. No obstante, ha dicho que "depende de nosotros que esa agenda social siga mucho más viva en una segunda legislatura y Podemos es la garantía de que esos avances no se detengan".

"Hemos venido diciendo que a veces esa dirección que nos había marcado la sociedad valenciana corría el riesgo de detenerse pues, a veces, las inercias de 20 años del PP todavía estaban muy vivas, principalmente en decisiones económicas que ha tomado el Consell que no han apostado por un cambio tan trasformador como nosotros esperábamos", ha dicho.

Por tanto, Estañ ha subrayado que tienen el reto de ser en la segunda legislatura "ese cambio que han pedido los valencianos para evitar que un bloque de derechas pueda plantearse como alternativa". Al respecto, ha indicado que la cuestión municipalista es "fundamental", y de hecho -ha aclarado- "puede ser una de las claves que explique la abstención en Andalucía, es decir, que no se hayan dado conjuntamente con un voto local".

Así, ha señalado que es "fundamental" apostar por proyectos municipales, y ha recordado que el principal cambio respecto a las anteriores elecciones es que Podemos se presentará a las municipales. "Aunque ya hay varios concejales que han hecho un gran trabajo, el reto es redoblar tanto la presencia como la aportación que se tenga en los diferentes proyectos municipales", ha añadido.

VOX

Preguntado por la fuerza de VOX en la Comunitat Valenciana, el líder autonómico de Podemos ha indicado que primero los compañeros de Adelante Andalucía tendrán que identificar cuál ha sido el voto allí, "y por lo que estamos viendo hay una correlación clara de renta, es decir, a más renta más voto de VOX, por lo que estaríamos hablando de una derecha hiperideologizada y fundamentalmente con ideas centralistas y normalizando un discurso xenófobo".

De esta forma, cree que es pronto para analizar la potencialidad que pueda tener VOX aquí, "pero pensamos que nuestra responsabilidad es plantear un dique de derechos sociales que impida que esto pueda darse", ha insistido. "De momento lo estamos haciendo, pero no hay que dar las cosas por sentadas, sino que hay que seguir avanzando", ha agregado.

Según Estañ, la principal "lección" que hay que extraer en clave valenciana es que "si no seguimos avanzando, podemos generar ese caldo de cultivo que han buscado las fuerzas de extrema derecha controlando la agenda política y trasladándola a una cuestión de confrontación fundamentalmente con Cataluña o los migrantes".

"La mejor forma de sacar un gran resultado electoral es presentarse a las elecciones con los deberes hechos, no solo para Podemos, sino para todas las fuerzas progresistas", ha concluido.