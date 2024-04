Un estudio de la UMH e Isabial concluye que un patrón provegetariano saludable reduciría el riesgo de mortalidad

ALICANTE, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial) ha concluido que una mayor adherencia a un patrón dietético provegetariano saludable podría reducir significativamente el riesgo de mortalidad total y por enfermedades cardiovasculares en personas mayores de 65 años.

Por contra, un patrón dietético provegetariano en el que se incluyen alimentos no saludables, como los ultraprocesados, puede aumentar el riesgo de mortalidad total y por enfermedades cardiovasculares.

El investigador, dietista-nutricionista y miembro de la Unidad de Epidemiología de la Nutrición (EPINUT) de la UMH Alejandro Oncina Cánovas es el primer firmante del estudio, publicado en la revista 'The Journal of Nutrition, Health and Aging', según ha indicado la institución académica ilicitana en un comunicado.

En la investigación se ha analizado el impacto de patrones dietéticos provegetarianos definidos como saludables y no saludables sobre la mortalidad total, mortalidad por enfermedades cardiovasculares y/o por cáncer tras 12 años de seguimiento.

Este trabajo --financiado entre otros por Isabial, UMH, ISCIII-FIS, CIBERESP y UE-- se ha basado en 597 participantes mayores de 65 años de la provincia de Alicante que participaron en un estudio amplio europeo sobre salud visual (European Eye Study, EUREYE-Spain).

Entre las conclusiones del estudio, al analizar la mortalidad tras 12 años de seguimiento, se observó que los participantes con la mayor adherencia a un patrón provegetariano saludable --caracterizado por un elevado consumo de frutas, verduras, legumbres, frutos secos y otras grasas saludables como el aceite de oliva virgen extra-- presentaron un menor riesgo de mortalidad total (41 por ciento menor) y por enfermedades cardiovasculares (53% menor).

En este sentido, la adherencia a un patrón dietético provegetariano saludable "podría reducir significativamente" el riesgo de mortalidad total y por enfermedades cardiovasculares en personas mayores de 65 años.

Por el contrario, los participantes que presentaron una mayor adherencia a un patrón provegetariano no saludable, caracterizado por un elevado consumo de alimentos vegetales, pero principalmente aquellos considerados como no saludables --como los alimentos ultraprocesados, patatas fritas, bollería, dulces y bebidas azucaradas-- presentaron un mayor riesgo de mortalidad total (53% más) y por enfermedades cardiovasculares (110% más).

Los autores concluyen que la adherencia a un patrón dietético provegetariano saludable podría reducir significativamente el riesgo de mortalidad total y por enfermedades cardiovasculares en personas mayores de 65 años, mientras que una mayor adherencia a un patrón dietético provegetariano en el que se incluyen alimentos no saludables --como los ultraprocesados-- puede aumentar el riesgo de mortalidad total y por enfermedades cardiovasculares.

La Unidad de Epidemiología de la Nutrición de la UMH está dirigida por el profesor Jesús Vioque y adscrita al Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial).