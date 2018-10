El exalcalde de Santa Pola Miguel Zaragoza (PP), en libertad tras ser detenido por prevaricación

Actualizado 28/02/2018 14:37:33 CET

Agentes de la Policía Nacional han detenido y puesto en libertad al exalcalde de Santa Pola y actual diputado provincial de Bienestar Social en la Diputación de Alicante, el 'popular' Miguel Zaragoza, en el marco de una causa que investiga el juzgado de Instrucción número 2 de Elche relacionada con delitos de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos en relación con la gestión de una clínica privada.

Fuentes consultadas por Europa Press han confirmado que la detención de Zaragoza se produjo este martes y, junto a él fueron detenidos su hermana y su cuñado, exedil de la localidad.

Además, las mismas fuentes han confirmado que la semana pasada ya se detuvo, en el marco de la misma causa, al gerente y administrador único de una clínica privada, que tenía una serie de servicios contratados con el Ayuntamiento de Santa Pola.

Zaragoza, su hermana y su cuñado fueron detenidos, se les tomó declaración y se les dejó en libertad. Según ha podido saber Europa Press, los agentes de policía acudieron a casa del diputado provincial para practicar su detención, pero ya había salido. Fue él mismo quien acudió junto a su abogado hasta las dependencias policiales para prestar declaración.

Este mismo miércoles se ha dado traslado a la juez instructora del informe redactado por la policía en base a las diligencias practicadas y en el que se detalla el estado de la investigación.

DERECHO A NO DECLARAR

Por su parte, el exalcalde ha explicado en un comunicado que se acogió a su derecho a no declarar, "como haría cualquier persona que ve vulnerados sus derechos en tal manera y que no obtiene información de cuanto concierne a su persona".

El edil ha lamentado la "facilidad" que existe para "sembrar la duda, para vulnerar y menoscabar el honor de las personas y el poco margen y pocas herramientas de las que se dispone para defender un derecho tan esencial como es este: el honor".

En este sentido, Zaragoza ha explicado que "desde hace meses" por parte del actual equipo de Gobierno se vienen realizando acusaciones "implícitas, encubiertas e infundadas" contra él y "sin ofrecer datos o información alguna de qué motiva esas acusaciones", lo que le hace sentir "la indefensión más aguda".

"Una vez que tuve conocimiento de que se había abierto, supuestamente, una causa contra mí por esa gestión --en referencia a la clínica de Gran Alacant--, solicité información al equipo de Gobierno liderado por Yolanda Seva, con el fin de que me argumentaran el porqué se me acusaba, y de qué se me acusaba", ha continuado Zaragoza, "pero nunca se me dio explicación alguna".

Por este motivo, el exalcalde ha argumentado que intentó "informarse de qué juzgado llevaba la causa y qué procedimiento era, para así ofrecer mi colaboración con la justicia y facilitar los datos necesarios para limpiar mi imagen y mi honor cuanto antes".

De esta forma, en fecha 17 de octubre de 2017 Zaragoza se personó en el juzgado, por lo que éste dictó una providencia con fecha 20 de noviembre de 2017 en la que se especificaba e indicaba que se le daba por personado, pero que las actuaciones "estaban declaradas secretas".

Miguel Zaragoza, que habla en todo momento de "citación policial" y no de detención, ha afirmado que no tenía "ningún sentido" que se le citara en la Comisaría "cuando ya he estado a disposición del juzgado voluntariamente", por lo que "pudo haberme citado el juzgado para poner en mi conocimiento los hechos por lo que se me denuncia y así haber podido prestar declaración, ejercitando de esa forma un derecho constitucional básico, como es el de defensa, que, como digo, ampara cualquier ciudadano".

"Si yo soy la persona implicada, pero las actuaciones son secretas, ¿cuál es la forma que tengo para defenderme, cómo puedo mostrar toda la gestión para que se vea la transparencia en las actuaciones?", se ha preguntado el exalcalde.

"Yo quisiera poder ejercitar mi derecho de defensa y zanjar de una vez por todas las acusaciones, los infundios, las calumnias, y así poder demostrar que los que hacen mal uso de la política y de la gestión son los que se valen de la justicia para menoscabar y validar sus maquinaciones, tal y como está realizando la señora Seva y su equipo de Gobierno", ha indicado Zaragoza.