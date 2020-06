Expertos detectan ansiedad en menores con trastornos de neurodesarrollo durante la desescalada

VALÈNCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Expertos de la Unidad de Salud Mental Infantil del Servicio de Psiquiatría y Psicología Clínica del Departament de Salut València-La Fe de València estudiarán el impacto del confinamiento y desescalada del coronavirus en menores con trastornos de neurodesarrollo, tras detectar que durante el confinamiento las atenciones disminuyeron pero se han detectado casos de ansiedad durante la desescalada..

Los especialistas aprecian que la pandemia de la COVID-19 y la desescalada están afectando de forma muy diversa a los menores, ha explicado la Generalitat en un comunicado.

Diferencian dos etapas desde la declaración del estado de alarma. En la primera, el confinamiento estricto, los menores y sus familias tuvieron una "respuesta excepcional" y un porcentaje de los que son atendidos en Salud Mental Infantil mejoraron durante este periodo.

Esta respuesta positiva, según observa la coordinadora de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil Miguel Servet, Inmaculada Marcos, la atribuyen a la mayor disponibilidad de los padres y madres para compartir tiempo con sus hijos, a la reducción en las tareas escolares y extraescolares, y al mayor tiempo dedicado al juego.

Por su parte, el coordinador de Psicología Clínica en La Fe Miguel Ángel Vázquez también añade como factores protectores la edad, la fantasía y la imaginación, propias de los menores.

MIEDO A SALIR A LA CALLE EN LA DESESCALADA

En cambio, en la etapa actual de desescalada, los especialistas detectan casos de menores que se lo piensan más a la hora de salir a la calle porque no entienden que puedan ir al parque pero no acercarse a otros niños, ni intercambiar objetos o subir a los columpios. Además, "hay algunos que pueden manifestar ansiedad, miedo al contagio o a salir a la calle, así como incluso insomnio". No obstante, añade Marcos, "los menores tienen una capacidad de adaptación mucho mayor que los adultos a los cambios".

"Nos preocupa la posible inestabilidad, confusión y desmotivación que esta falta de estructura en la vida cotidiana podría provocar en los menores", comentan los expertos. Por este motivo, van a estudiar el impacto de la pandemia en menores con trastornos del neurodesarrollo.

Esta investigación, según adelanta la psiquiatra Nuria Yañez se hará en colaboración con el grupo de Perinatología del Instituto de Investigación Sanitaria Hospital La Fe y el liderazgo del también psiquiatra Pablo Navalón.

Con todo, advierten que no toda experiencia inédita, restrictiva o dolorosa como la pandemia se convierte necesariamente en traumática: "El trauma va unido a la experiencia de amenaza, impotencia y angustia. Se produce cuando un acontecimiento desborda todos los recursos de la persona para integrarlo y gestionarlo", ha aclarado el psicólogo especialista en la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil de Catarroja Ángel Carrasco.

Por tanto, muchos niños y niñas saldrán reforzados de la experiencia. Por su parte, aquellos que pudieran presentar síntomas graves, duraderos o que impacten notablemente en su vida podrían necesitar recurrir a profesionales de la Salud Mental Infantil, concluyen desde la Unidad de La Fe.