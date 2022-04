Fallece el artista fallero Manuel Algarra

VALÈNCIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El artista fallero Manuel Algarra, uno de los más laureados de la historia de a fiesta de València, ha fallecido.

En un emotivo comunicado colgado en su propio Facebook este martes ha informado: "Ya sabéis que he estado este último mes muy delicado de salud, la cual he ido perdiendo con el paso de los días, hasta tal punto de que hoy he autorizado mi sedación".

"Daros las gracias a toda la gente que ha estado apoyando mi carrera, siempre intenté ser honesto en mi vida y mi trabajo y hacer mi oficio viable. Sirva este mensaje como despedida a toda esa gente que no me ha dado tiempo a hacerlo. Que la llama siga ardiendo en vuestros corazones", añade.

Desde la Junta Central Fallera (JCF) han expresado el dolor por la pérdida de uno de los artistas más destacados. "Para las Fallas queda su legado artístico y su palmarés de ninots indultados y de monumentos plantados", destaca el organismo.

Manolo Algarra consiguió el 'ninot indultat' en los años 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 y 2021 con la Falla Almirante Cadarso con la que plantó 17 fallas consecutivas en la Sección Especial.

También hizo historia con la Falla Maestro Gozalbo, para quien logró el primer premio de la Sección Primera A en 2015, 2016, 2018, 2019 y 2022.

Artesano muy vinculado al Gremio de Artistes Falleros, fue secretario general, vicemaestro mayor y director de su museo, recuerda la JCF.