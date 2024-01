La familia del niño asesinado en Sueca, satisfecha con el veredicto y exige pena de prisión permanente revisable

"Como sociedad no nos permitir que el asesino de Jordi y maltratador de María Dolores salga a por otro Jordi o otra María Dolores", pide



VALÈNCIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La prima de la madre del niño asesinado por su padre en Sueca y portavoz de la familia materna, Marta Tur, ha destacado que están "satisfechos" con el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado y no contemplan otra condena que no sea la pena de prisión permanente revisable para el parricida: "Como sociedad no nos podemos permitir que el asesino de Jordi y el maltratador de María Dolores salga a la calle y vaya a buscar a María Dolores o vaya a buscar a otra María Dolores o otro Jordi".

El hombre que confesó haber matado a su hijo de 11 años en su vivienda de la localidad valenciana de Sueca el 3 de abril de 2022 ha sido declarado por unanimidad culpable de un delito de asesinato al considerarle el jurado responsable de haberle clavado "brutal y repetidamente" un cuchillo de forma inesperada para el niño, quien carecía de toda posibilidad de defensa.

De este modo, consideran probado que, con esta acción, buscó no solo la muerte del hijo común con su exmujer, sino además causar con ello "el mayor dolor psíquico posible" la madre, a la que causó graves lesiones psíquicas que, a día de hoy, siguen pendientes de curación. Asimismo, ha sido condenado por un delito continuado de amenazas, otro de maltrato físico, otro de quebrantamiento de condena, y otro de maltrato físico y psíquico habituales.

Al respecto, la portavoz de la familia materna ha resaltado, en declaraciones a los medios de comunicación, que el jurado ha sido "muy claro" y que el padre del niño es "un asesino y un maltratador habitual que acabó con su hijo de una manera brutal". "No entendíamos otro resultado ni contemplábamos otra opción", ha señalado. Por ello, ha destacado que "ahora podemos respirar y pensar que Maria Carmen tendrá un futuro un poco más soportable", pero ha insistido en que el asesino "tiene que estar el resto de su vida en la cárcel para que no salga un día a la calle a buscar a otra Mari Carmen o a otro Jordi".

De igual modo, la abogada de la familia materna, Reyes Albero, ha comentado que la familia estaba "muy mal, muy nerviosa" y la mamá es "muy valiente y ha aguantado llorando todo el veredicto". Por ello, ha destacado que está particularmente "satisfecha" de este veredicto de culpabilidad de todos y cada uno de los delitos porque "ahora ella podrá respirar y se le ha dado voz también a Jordi".

Asimismo, ha resaltado que el jurado ha rechazado todas las atenuantes solicitadas por la defensa: "No hay alcoholismo, no hay alteración mental de ningún tipo, no hay alteración psíquica, no hubo ningún brote psiquiátrico, ni confesión, ni reparación del daño". Por ello, ha recalcado que "se ha hecho justicia en este juicio que ha sido muy duro, muy cruel" y ha confiado en que se le condene a la prisión permanente revisable por el delito de asesinato.