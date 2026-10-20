La Fancy Dress Party prevé reunir a más de 30.000 personas en Benidorm (Alicante) el 12 de noviembre

Presentación de la Fancy Dress Party de Benidorm - AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

ALICANTE, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las calles de "mayor afluencia turística" del Rincón de Loix de Benidorm (Alicante) acogerán el 12 de noviembre la celebración de la Fancy Dress Party, una fiesta de disfraces que atrae cada año a "miles de turistas nacionales e internacionales", especialmente británicos, y que prevé congregar a más de 30.000 personas en esta edición.

El concejal de Eventos del Ayuntamiento de Benidorm, Jesús Carrobles, ha presentado esta cita junto al impulsor de esta fiesta, Manolo Nieto, y Rubén Navarro, en representación de Abreca, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

Carrobles ha señalado que esta fiesta "no ha hecho más que crecer en los últimos años hasta convertirse, posiblemente, en la mayor fiesta de disfraces de Europa", el lema con el que este año se va a promocionar el evento.

Asimismo, el edil ha subrayado que la celebración arrancó de una forma "particular, muy informal", y con el paso de los años ha crecido hasta convertirse en "un evento que congrega a unas 30.000 personas".

También ha afirmado que empezó con "protagonismo del público británico", pero que "cada vez incorpora a más asistentes de otras nacionalidades, así como a turistas españoles y ciudadanos de Benidorm y de otros municipios de la comarca o de la provincia".

Además, el también concejal de Seguridad Ciudadana ha reconocido la "complejidad" de organizar la seguridad del evento, que se celebra en una zona abierta en la que el público se va incorporando de manera paulatina a lo largo de toda la jornada.

No obstante, Carrobles ha resaltado el "buen ambiente" existente y ha aseverado que "nunca ha habido ninguna intervención conflictiva" porque la gente va "a pasárselo bien".

ORGANIZACIÓN

Respecto a la organización de este año, el concejal ha apuntado que la Policía Local cerrará la circulación rodada en las calles Gerona y Lepanto alrededor de las 11.00 horas para garantizar la seguridad de tráfico y peatones.

En cuanto a la participación de los locales, se calcula que tomarán parte en la organización más de medio centenar, con la cabalgata multicolor que tendrá lugar pasadas las 16.00 horas como acto central.

Hasta el momento, según Abreca, ya se han sumado a la misma 18 carrozas y grupos de baile y animación, por encima de los números de la pasada edición. Además, habrá refuerzos de servicios de Policía Local, Nacional, Protección Civil y servicios sanitarios para garantizar la seguridad ante cualquier incidencia que se pueda producir.

En este sentido, tanto Navarro como Nieto han explicado que "cada vez hay más locales que se implican y más público" y han dicho que su objetivo es que este evento crezca cada año y que vaya más gente y de más lugares distintos.

Finalmente, han destacado que se trata de una fiesta "muy segura y sin apenas incidentes gracias al trabajo de todos, a la colaboración del Ayuntamiento y al buen ambiente del público, tanto de británicos como de belgas, holandeses o españoles que cada vez participan más".