Feijóo pide "estar a la altura" para "pasar página" de Sánchez el 29N: "España necesita un servidor y no un impostor"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de precampaña del Partido Popular, en el Palau de les Arts - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado a su partido a estar "a la altura del momento" que vive España para poder "pasar página" del "peor Gobierno de la historia democrática" del país y de su presidente, Pedro Sánchez, y por ello ha advertido de que hasta las elecciones generales del 29 de noviembre "no hay un minuto que perder". "España necesita un servidor y no un impostor que viva obsesionado con el poder", ha clamado.

Así lo ha manifestado este viernes en un acto de precampaña en València, celebrado en el Palau de Les Arts ante unas 1.500 personas, al que han asistido, entre otros representantes y dirigentes del partido, el 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca; la alcaldesa de València y cabeza de lista por esta circunscripción al Congreso el 29N, María José Catalá; el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo y miembro del comité de dirección del PP, Esteban González Pons; y el presidente de la Diputació de València y del PP en esta provincia, Vicent Mompó.

Feijóo ha llamado a "dejar atrás la degradación y empezar la reconstrucción" de España y ha pedido estar "a la altura de la responsabilidad histórica que tiene el partido de Estado que tiene que dar el cambio a nuestro país", que es el PP, ha remarcado. "Lo realmente importante es que, el 29 de noviembre, España decide una cosa: si queremos otra legislatura como los últimos ocho años o apostamos por un cambio profundo", ha señalado.

A su juicio, la mayoría de los españoles está "harta, cansada, deprimida, insatisfecha y desesperanzada de lo que ha pasado" durante los gobiernos de Pedro Sánchez. "Por eso ahora van a tener una oportunidad, por fin, el 29 de noviembre, para decirlo alto y claro: ya basta, España no se merece esto, España se merece más, España no se merece la mentira, la corrupción y la incompetencia", ha reivindicado.

((Seguirá ampliación))