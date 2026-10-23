Feijóo meterá Igualdad "dentro de otros ministerios": "El ministro que lo lleve se encargará de otras cosas"

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.- Photogenic/Pablo Requejo - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que meterá las competencias de Igualdad "en otros ministerios" si forma gobierno después de las elecciones del 29 de noviembre, aunque ha descartado que vaya a desaparecer el departamento.

"No, no lo elimino, el ministro o ministra que lleve Igualdad que se encargue de otras cosas, no solamente de Igualdad", ha precisado Feijóo en una entrevista en la Cadena Ser recogida para Europa Press en la que ha precisado, en alusión a Ana Redondo, que "la ministra de Igualdad no puede trabajar de 8 a 3 e irse a Valladolid en AVE a pasar la tarde".

Preguntado por si se considera feminista, Feijóo ha recordado "haberse criado en una cosa con muchas más mujeres que hombres". "¿Cómo voy a pensar que una mujer no tiene los mismos derechos que un hombre o cómo no voy a aceptar que todavía hay una brecha salarial entre la mujer y el hombre", ha respondido el presidente del PP.

ABORTO

El líder del PP también se ha referido al aborto y ha asegurado que si una chica de 16 años quiere abortar sus padres deben tener "conocimiento" de esa decisión y se ha comprometido a abrir este debate si gana las elecciones generales del 29 de noviembre y llega al Palacio de la Moncloa. El PP ya incluyó en su programa electoral de 2023 el compromiso de revertir la ley y exigir de nuevo el consentimiento paterno.

Feijóo ha garantizado que las mujeres en España tengan los "mejores médicos y la mejor asistencia sanitaria" si deciden interrumpir el embarazo, de forma que "puedan ejercerlo de acuerdo con las leyes de mi pais país". "Yo lo garantizo en la pública y en la privada", ha apostillado, si bien ha dicho que él no puede "obligar a un médico" a practicar un aborto.

Al ser preguntado si el PP va a obligar a las chicas de 16 y 17 años a tener el permiso de sus padres para abortar, Feijóo ha señalado que su "opinión personal" es que debería tener "el conocimiento de sus padres" y ha añadido que considera que "es un debate que procede".

"¿Usted cree que una niña de 16 años necesita la autorización de sus padres para hacer un tatuaje y no la necesita para abortar? ¿Usted cree que una niña de 16 años no puede conducir un vehículo en mi país y sin embargo puede abortar?", ha enfatizado.

Feijóo considera que "lo correcto" es que una niña de 16 años "comparta con sus padres una decisión vital, trascendente e irreversible" como abortar, vaticinando que seguramente si cuenta con la ayuda de sus padres habrá menos interrupciones del embarazo. Dicho esto, ha avanzado que si tiene la responsabilidad de gobernar verá como plantea este asunto. "Porque yo ya le digo, yo lo voy a plantear", ha garantizado el dirigente popular para quien "es una reflexión que la sociedad española tiene derecho a hacer".

Preguntado si derogará la Ley de eutanasia si gobierna, Feijóo ha admitido que la muerte digna es un concepto con el que está de acuerdo pero ha confirmado que si llega a Moncloa reformará esa norma.