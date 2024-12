El Feminario de la Diputación de València reflexionará sobre los 20 años de la Ley de Violencia de Género

El día 10 tendrá lugar el homenaje a Ana Orantes: "Creó una visión social de la violencia de género que no se tenía hasta el momento"

El Centro Cultural de La Rambleta de València acogerá los próximos días 9 y 10 de diciembre la séptima edición del Feminario de la Diputación de València que volvera a reunir a destacadas referentes y expertas para reflexionar sobre la Ley Orgnánica Contra la Violencia de Género que cumple 20 años desde su creación en 2004.

Así lo ha dado a conocer este martes en la Diputación de València su vicepresidenta primera y responsable de Igualdad, Natàlia Enguix, quien ha resaltado que esta ley "cambió la realidad de la sociedad, reconoció a nivel social que la violencia de género existía, que era una violencia específica que sufríamos las mujeres por el hecho de ser mujeres y que supuso un avance muy importante dentro de la protección y la atención a las mujeres víctimas de violencia de género".

De este modo, según ha avanzado Enguix, durante dos días se llevará a cabo un recorrido desde los orígenes de su creación pasando por la situación actual para acabar dialogando y reflexionando en torno a el futuro de esta ley. "Queremos hablar y reflexionar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir", ha señalado.

"ARRINCONAR LOS DISCURSOS NEGACIONISTAS"

Preguntada por los retos de futuro de la ley en un contexto en el que hay discursos que niegan la violencia de género, la vicepresidenta ha señalado que "hay que arrinconar los discursos negacionistas y que van en contra de la violencia de género que es una violencia específica que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres y que está más que estudiada y justificada".

"Hablar otra vez de lo que un grupo político en concreto, que es Vox, está pretendiendo hacer, yo creo que no tiene sentido y que no tendríamos que prestarle atención a esos posicionamientos", ha subrayado.

En esta línea, ha indicado que la violencia de género "va cambiando de dinámicas y va adaptándose a la realidad porque el praticarcado es muy flexibe y sivilino y se adapta a lo que la sociedad en ese momento pide" y ha incidido en que ahora nos relacionamos también a través de las redes sociales y que las relaciones personales y sociales han cambiado.

Así, ha pedido que la coordinación entres las diferentes administraciones y entidades sea "perfecta" para que las mujeres puedan denunciar y sepan que "van a estar protegidas" porque la coordinación va a ser "impecable".

"Las mujeres vícitimas de violencia de género tienen una situación de vulnerabilidad que muchas veces no se tiene en cuenta. Víctimas de violencia de género podemos ser todas las que estamos aquí pero no todas tenemos la misma realidad".

"FALTA DE RESPUESTA" ANTE LAS DIFERENTES REALIDADES

En este sentido, la responsable de Igualdad ha asegurado que el sistema "no está preparado todavía para dar respuesta a mujeres que tienen una situación de vulnerabilidad muy específica: que se quedan sin trabajo, que se van de su casa sin tener a donde ir..." y ha indicado que, aunque se ha avanzado "muchísimo" en la denuncia y en los juzgados de violencia de género, en lo que tiene que ver con recursos sociales, laborales y habitacionales "queda mucho por hacer".

"Las mujeres no pueden estar desprotegidas. No pueden tener 400 euros de paga cuando denuncian o no tener no tener casa si han salido de su casa y esa situación que sufren las mujeres que en muchas ocasiones está silenciada el sistema no puede permitir eso y tiene que haber una protección integral", ha censurado.

Interrogada por si se está llevando a cabo un control de las mujeres del sistema VioGén que vivien en los municipios afetados por la dana, Natàlia Enguix ha explicado que la Conselleria de Igualdad, la secretaria de Igualdad de la Diputación y la Delegación de Gobierno se coordinaron para ayudar y a través de la Fundación Alana, se han realizado visitas y se ha hecho seguimiento de estas.

"Desde la Diputación hemos estado llevando un seguimiento concreto y específico a las mujeres que tienen orden de protección o que no, pero están dentro del Atempro -- el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia de género-- para ver cómo estaban, si necesitaban algo, si todo estaba bien, si habían tenido alguna agresión o si el agresor estaba cerca de allí", ha destacado.

A este respecto, ha resaltado la importancia de mantener estos procedimientos ya que en situaciones como la dana, las víctimas de violencia de género se encuentran en situaciones de "gran vulnerabilidad".

La ponencia '20 años de la Ley Integral Contra la Violencia de Género' será la que inaugure el lunes 9 el Feminario de la mano de la jurista y exdirectora del Institut de la Dona balear, María Durán.

La experta en políticas de Igualdad Soledad Murillo; la vicepresidenta del Consell e integrante de la comisión mixta que en su día elaboró la ley estatal, Susana Camarero; y la fiscal delegada de violencia sobre la mujer Rosa María Guiralt participaran en el coloquio 'Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y la Igualdad de Oportunidades'.

También participarán en la séptima edición del Feminario Margarita Uría, ponente de la Ley de Igualdad en el Congreso; la psicóloga forense María Escudero; el inspector del Grupo Gama de la Policía Local de Valencia José Luis Diego; y Beatriz Belando, catedrática en Derecho Administrativo y especialista en violencia de género. Su contribución aportará la visión europea a la reflexión planteada por Enguix sobre el futuro de la legislación con perspectiva feminista.

La jornada del martes la abrirá el homenaje a Ana Orantes, la mujer que al denunciar las agresiones de su ex marido en un plató de televisión visibilizó "la lacra social de la violencia machista e impulsó la acción política y judicial para combatirla, tras su terrible asesinato a manos de aquel". "Creó una visión social de la violencia de género que no se tenía hasta el momento", ha aseverado Enguix.

Raquel Orantes, hija de Ana e integrante de la plataforma Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, estará presente en el acto incluido en el congreso que podrá seguirse en directo a través del canal Youtube de la Diputación: https://www.youtube.com/@DiputacionValencia