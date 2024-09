El Festival ItineraCV ofrece un concierto solidario de Joan Chamorro en la residencia de mayores de Puçol

VALÈNCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival ItineraCV ha ofrecido de forma solidaria una actuación de Joan Chamorro para los usuarios de la residencia y centro de día de personas mayores de Puçol (Valencia), por lo que lo han calificado como el concierto "más especial e histórico" de esta iniciativa.

Hace casi tres ediciones desde que el Festival Itinera empezó a andar en la Comunitat Valenciana, con más de 150 conciertos, cerca de 50 artistas diferentes, centenares de espectadores, más de 100 localidades y miles de kilómetros, pero la organización del certamen ha resaltado en un comunicado que el de la residencia de Puçol ha sido "el más especial" porque se interpretó para personas "a las que les es imposible acceder a una propuesta de música de calidad".

Asimismo, la organización ha resaltado que este concierto "demuestra claramente que el Festival ItineraCV es totalmente diferente a todos los festivales conocidos", puesto que la organización decidió ofrecer de forma totalmente gratuita y solidaria este concierto en la residencia.

El director del Festival ItineraCV, Joan Benages, ha explicado que el certamen "acerca la música a públicos de pueblos que no pueden disfrutar de conciertos". "Por eso decidimos de forma altruista dar nuestro concierto a la residencia de Puçol", ha destacado.

La música que sonó de forma exclusiva para los usuarios y trabajadores del centro de día de Puçol fue el 'Tributo a Stephane Grappelli', interpretado por el reconocido músico Joan Chamorro, acompañado de Elia Bastida al violín y a la voz, y Josep Traver a la guitarra eléctrica y acústica.

Chamorro mostró su "sorpresa" por la solidaria propuesta de Itinera. "No me imaginaba dar un concierto en una residencia para mayores, Itinera no deja de sorprenderme y por eso apostamos por esta propuesta desde el primer momento", ha resaltado.

Joan Chamorro y sus acompañantes también ofrecieron este pasado fin de semana su 'Tributo a Stéphane Grappelli' en las localidades de l'Enova, Tollos, Sacañet-Canales y Vallat.

El autobús Itinera continuará recorriendo els 'pobles xicotets' de la Comunidad Valenciana y este fin de semana efectuará parada de nuevo en la localidad de l'Enova. El próximo domingo a las 19.30 los vecinos de este pueblo de la Ribera Alta podrán disfrutar de la actuación del 'Dúo Aurora Vibes'.