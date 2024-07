El FIB cierra la primera jornada con más de 45.000 asistentes

CASTELLÓ, 19 Jul. (EUROPA PRESS) - -

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) cerró este jueves la primera jornada de su 28ª edición con más de 45.000 asistentes. Este primer día los fibers pudieron disfrutar de un cartel con artistas internacionales y nacionales.

The Libertines abrió con su rock británico el Heineken Stage, seguido de las actuaciones de Arde Bogotá con su reconocido y nuevo álbum 'Cowboy de las A3', los himnos de Lori Meyers, la artista londinense Jess Glynne y los temas de Black Eyed Peas que durante tantos años han acompañado a los fibers. Cerró el escenario el DJ Andrés Campo haciendo saltar al público por segunda vez en la jornada con ‘Los perros’.

Otros grandes artistas como Veintiuno, Siloé o Varry Brava actuaron en Cutty Sark Stage, mostrando la fuerza de la música nacional en el festival. El Repsol Fiber Stage contó con la apertura de The Teskey Brothers seguido de Peace, Two Another, Chinchilla o Bag Raiders.

Dando nombre al cuarto escenario, en Heineken Rising Stars Stage se pudo disfrutar de la actuación de Roble, ganadores del concurso de bandas emergentes de FIB, seguidos de La Plata, Depresión Sonora, Carlangas o Cariño.

De igual importancia, el Poliakov South Beach Club hizo bailar al público al ritmo de la electrónica con las mezclas de destacados DJ's como Maadrassoo o Taao.

Este viernes, el FIB continuará su programación con más actuaciones de The Vaccines, Milky Chance y Yungblud, entre otros.