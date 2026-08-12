La Filmoteca d'Estiu rescata la multipremiada 'Los domingos'

'Los Domingos' - GVA

VALÈNCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca d'Estiu de València proyectará este jueves y viernes, a las 22.30 horas en los jardines del Palau de la Músic, 'Los domingos', segundo largometraje escrito y dirigido por Alauda Ruiz de Azúa, que obtuvo la Concha de Oro a mejor película en el Festival de San Sebastián y cinco Premios Goya. Estas sesiones se enmarcan en el ciclo 'Top crítica y festivales 2025', una selección de títulos destacados por la crítica especializada.

'Los domingos' --protagonizada por Blanca Soroa, Patricia López Arnáiz, Miguel Garcés, Nagore Aranburu, Juan Minujín y Mabel Rivera-- reflexiona sobre la fe, la vocación y los vínculos familiares. Con una puesta en escena sobria, la cineasta vasca plantea debates huyendo de aleccionar al espectador, de modo que su película ha sido acogida de forma favorable tanto por creyentes como no creyentes.

Ainara, una joven idealista de 17 años, comunica a su familia que se siente cada vez más cerca de dios y se plantea abrazar la vida de monja de clausura. La noticia pilla a todos por sorpresa, provocando enfrentamientos y dilemas.

Esta cinta se convirtió en una de las protagonistas de la última edición de los Premios Goya, donde consiguió cinco galardones: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guion Original, Mejor Actriz Protagonista y Mejor Actriz de Reparto. También se alzó con los premios Fipresci, Feroz Zinemaldia y SIGNIS.

Como en ediciones anteriores, las sesiones se abrirán con un montaje de imágenes pertenecientes a la colección de cine aficionado y familiar de la Filmoteca Valenciana.

En esta ocasión, y en consonancia con el ciclo temático 'Un río de cine', la selección está dedicada a los ríos valencianos e incluye imágenes del Túria, el Júcar y el Segura que algunos aficionados tomaron con sus cámaras de 9'5 y súper 8 milímetros. Estas proyecciones contribuyen a difundir una de las principales misiones de la Filmoteca Valenciana: la salvaguarda del patrimonio audiovisual valenciano y de la memoria colectiva.

Las proyecciones de la Filmoteca d'Estiu se celebran de lunes a domingo, excepto los miércoles. Las sesiones se inician a las 22.30 horas y la apertura del recinto, taquilla y el servicio de bar tiene lugar a las 21.30 horas. La programación completa y la venta anticipada de entradas están disponibles en la página web del IVC.

Estas sesiones, organizadas por el Institut Valencià de Cultura (IVC) a través de la Filmoteca Valenciana, cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de València, que cede los jardines del Palau de la Música como espacio de las proyecciones.