La fiscal pide 9 años de prisión para un hombre por intentar matar a otro tras gritar que se sentía como Caín

CASTELLÓ, 10 Mar. (EUROPA PRESS) - -

La fiscal solicita 9 años de prisión para un hombre al que acusa de matar a otro en la vivienda de este último ubicada en la provincia de Castellón tras iniciar ambos una discusión y gritar el acusado que se sentía como Caín.

El ministerio público, que inicialmente solicitaba 8 años de prisión por un homicidio en grado de tentativa, ha cambiado sus conclusiones y ha elevado la petición de pena a 9 años por un intento de asesinato y considera que existió alevosía. Por su parte, la defensa del procesado ha pedido su libre absolución o, en caso de que se considere que ha habido delito, se le condene por un delito de lesiones.

El juicio se ha celebrado en la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón. Según el escrito del fiscal, los hechos se produjeron el 26 de noviembre de 2017, cuando acusado y víctima, tras asistir a un servicio religioso de los Testigos de Jehová en l*Alcora (Castellón), acudieron a casa del último e iniciaron una discusión.

Según la fiscal, el acusado, con ánimo de acabar con la vida del otro hombre, extrajo de sus ropas un cuchillo de grandes dimensiones y, tras gritar 'ahora me siento como Caín', intentó clavárselo en el pecho a la víctima. Ambos hombres forcejearon y el acusado golpeó a la víctima con una olla y con una botella y apretó fuertemente la corbata que portaba.

La víctima, que se fracturó un dedo y requirió reparación quirúrgica de los tendones de una mano, entre otras lesiones, consiguió huir saltando desde su terraza hasta la de un vecino.

"SE ASUSTÓ"

Durante el juicio, el acusado, que sólo ha respondido a las preguntas de su abogado, ha asegurado que una vez en casa de la víctima, discutieron y le mostró cosas que había comprado para su casa, entre ellas un cuchillo, ante lo que el otro hombre se asustó, aunque ha explicado que su intención no era sacar el cuchillo contra él. Entonces, según el procesado, ambos forcejearon, golpeó a la víctima con una olla y se marchó.

El acusado ha señalado que mantenía una relación sentimental con el otro hombre y que la discusión se originó porque la víctima no aceptaba que él quisiera sacar a la luz dicha relación, y ha añadido que entre los Testigos de Jehová la homosexualidad no está "bien vista".

Por su parte, la víctima, que ha negado que mantuviese una relación íntima con el acusado, ha declarado que, una vez en su vivienda, el procesado sacó un cuchillo de grandes dimensiones de dentro de una gabardina e intentó clavárselo y empezaron a forcejear. "Aguanté el cuchillo con la hoja y me destrozó la mano, pero si no, me mata", ha añadido.

El vecino a cuya terraza saltó la víctima para escapar ha narrado que ésta pedía socorro y estaba ensangrentado.

La fiscal ha señalado que se observa la intención y ánimo del acusado de querer matar al otro hombre por el hecho de haber sacado el cuchillo de entre su ropa, y considera que existió alevosía porque la víctima "no esperaba que subiera a su casa con la intención de matarle".

El abogado de la defensa ha subrayado, por su parte, que acusado y víctima mantenían una relación que incomodaba al último, y que su patrocinado actuó en legítima defensa. El juicio ha quedado visto para sentencia.