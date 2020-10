Fotur avisa que el 80% de las pymes valencianas desaparecerá y exige un "rescate urgente" o que se les permita trabajar

"El 'sector de la felicidad' se desangrando lentamente sin que nadie nos eche una mano", lamentan

VALÈNCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector del Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunitat Valenciana ha lanzado este jueves un grito de "socorro" para reclamar a las administraciones un "rescate urgente" que acompañe las restricciones establecidas ante la pandemia de la Covid-19 o poder ejercer su actividad.

Durante los primeros meses de pandemia, el sector calcula pérdidas de más de 53 millones de euros y alerta que, con las nuevas restricciones, "el 80% de las pymes desaparecerá definitivamente" en la Comunitat Valenciana.

Así lo ha asegurado el presidente de FOTUR en la Comunitat Valenciana, Víctor Pérez, en un acto que ha congregado en el Veles e Vents a una veintena de asociaciones representativas del sector. Pérez ha pedido "diálogo" para solucionar esta situación, sin embargo, administración valenciana "hace oídos sordos", ha lamentado.

EL SECTOR DE LA FELICIDAD "SE DESANGRA"

El 'sector de la felicidad', --que en la Comunitat Valenciana suma unas 2.500 empresas y más de 20.000 trabajadores (directos)--, "se está desangrando lentamente sin que nadie nos eche una mano. Nos han dejado tirados en la cuneta, olvidados y además sin interlocutores en la administración", ha manifestado el secretario general de Fotur, Juanjo Carbonell.

Tras los representantes de Fotur, han intervenido representantes de los diversos empresas del sector. Ricardo Caballer, de Ricasa Pirotecnia, ha lamentado que no se hagan espectáculos de pirotecnia cuando son en el exterior, al aire libre, y "se pude mantener perfectamente el distanciamiento social".

El 99,5% de los ayuntamientos ha cancelado fiestas y lo poco que hizo "encima fue criticado por la oposición, da igual el color, diciendo que por qué ese dinero no se utilizaba para prestaciones sociales". Caballer ha lamentado que "en este país parece que es impopular hacer prestaciones por trabajar, hay que dar prestaciones por no trabajar".

En su opinión, esta situación debería tratarse como "catastrófica, como un tifón o terremoto, a solucionar por el Estado con ayudas, y los seguros".

Por su parte, el presidente de Casual Hoteles, Juan Carlos Sanjuan, ha señalado que "de los 799 hoteles que tiene la Comunitat Valenciana, el 70% están cerrados y el resto que está abierto, no supera el 12-15% de ocupación. Ante esto, ha reclamado al Gobierno que les "apoye de verdad" porque "las empresas no tenemos ya más dinero y no podemos seguir pagando a bancos, impuestos, IVA... con ingresos cero".

Según Sanjuan, "toda prohibición debe venir de la mano de una ayuda a los empresarios, sea la que sea, pero una medida es urgente ya". "2021 va a ser un año crítico y si no somos capaces de pasarlo, en 2022 va a haber una destrucción masiva de empleo sin capacidad de que las empresas vuelvan a surgir porque los empresarios estaremos tan endeudados que no podremos crecer", ha vaticinado.

La gerente del Mercado Central de Valencia y representante de Confemercats, Federación de Mercados de la Comunitat, Cristina Oliete, cree que es momento de que "todos los sectores económicos estemos unidos".

Oliete ha puesto de relieve la "carencia de formación en la Administración Pública de técnicos en comercio que ha hecho que las medidas no sean las más idóneas" y ha aprovechado para pedir a todos los sectores que "se respete la cadena de distribución" y no se vaya al mayorista directamente para reducir costes: "si no se cuida lo que se tiene no se tiene cuando se quiere", ha apuntado.

Desde la Asociación de Ocio Responsable de Elche (AROE), Javier Galdeano ha rechazado la "criminalización" del sector y ha pedido "ayudas". Hace dos meses llevaron a los tribunales el cierre de locales "y seguiremos recurriendo todas las prórrogas porque queremos trabajar", ha avanzado.

El secretario de la Confederación de taxistas autónomos de la Comunitat, Juan José López, ha apuntado la "simbiosis" de este sector con los locales de ocio, restaurantes y hoteles: "si no funcionan, nosotros tampoco". "¿Qué va a pasar con el turno de noche?", se ha preguntado, y ha solicitado "ayuda".

También desde la Asociación de Empresarios de Salones de Bodas y Convenciones de la Comunidad Valenciana (Aesava), Rosa Bosch ha demandado "ayudas inmediatas" o todo lo invertido en formación se perderá con la "destrucción masiva de empleo".

El presidente de la Asociación Autonómica Valenciana de Empresarios de Juegos Legalizados (EJUVA), Julián Sánchez, ha explicado que los bingos, con el 50% del aforo, registran un 52% de pérdidas de ingresos y necesitan "ayuda inmediata".

"LA POBREZA TAMBIÉN SE CONTAGIA"

Desde la SGAE, Carol Mc Closkey ha lanzado un grito de "socorro", ya que los artistas que trabajan en el ocio nocturno "prácticamente no han hecho nada" desde enero y están "desesperados". "Nuestra vacuna es trabajar", cumpliendo las normas de seguridad. De lo contrario, "la pobreza también se contagia", ha advertido.

También el presidente de la Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta, Bailes, Discotecas (AEDIVA), Kike Sancristán, ha reclamado que "nos dejen abrir, no queremos limosna" pero "estamos agonizando" y los dirigentes nos tratan "como la peste, horrible".

Desde la Asociación de Empresas de Espectáculos y Eventos (ASOES), Enric Montaner ha alertado que "el sector del espectáculo está herido de muerte y el cerdito roto y vacío", por lo que reclama "rescate o trabajo inmediato" y pide a las administraciones "mensajes claros de cómo y cuando" actuar.

El presidente de AEPUB, Juan Velasco ha señalado que el sector está "completamente hundido" y pide: un rescate económico, exención de impuestos, una regulación de alquileres urgente y ejercer su derecho al trabajo.

Como representante de PRODJ CV, Dj Suri ha rechazado que tengan que "reinventarse" y ha pedido que las discotecas, de donde procede el 85% de su facturación, puedan volver a abrir con las medidas de seguridad y "poder trabajar".

El presidente de la asociación de promotores de festivales de la Comunitat, PROMFEST, Joanvi Díez, ha lamentado la "incertidumbre brutal" sobre los festivales que está "mermando sus posibilidades económicas" y ha pedido a la Administración que les diga algo porque "no les dice que no pueden hacer los festivales pero tampoco que los pueden hacer" y ellos que venden las entradas con meses de antelación.

"Es una situación complicada porque no sabemos si trabajar por hacer o no". Hay contratos firmados con los artistas que no pudieron actuar este año pero "tampoco sabemos si trabajar en formatos más pequeños porque no sabemos si vamos a poder hacer los festivales o no", ha explicado.

Con este panorama, desde Enteriticket, Joaquín Costa ha señalado que realizan el 95% de ventas de entradas online menos porque "no existen eventos, ni festivales, ni nada" y ha lamentado que se usa una "vara de medir diferente" respecto a otros sectores a los que sí se deja abrir.