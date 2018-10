Frente común de Comunitat y Aragón para pedir más inversión al València-Zaragoza y mostrar su importancia en Europa

Actualizado 06/07/2018 14:30:11 CET

TERUEL, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, y su homólogo en Aragón, Javier Lambán, han reivindicado este viernes la importancia del trazado València-Zaragoza del corredor Cantábrico-Mediterráneo, en España y, por ello, han exigido al Gobierno mayor inversión para que este tramo sea "competitivo" y "del siglo XXI" con el objetivo de demostrar su trascendencia en Europa, tras quedar excluido de la financiación del nuevo Reglamento Europeo CEF para el periodo 2021-2027.

Para ello, ven "urgente" que se convoque una tercera comisión de seguimiento de este eje ferroviario, formado por Adif, comunidades autónomas y agentes sociales y económicos, con la vista puesta en "elevar el nivel inversión" en este eje para habilitar ancho internacional, nuevos apartaderos y electrificar la línea.

Así lo han reivindicado ambos presidentes autonómicos en una comparecencia en Teruel, tras mantener un encuentro de trabajo ambos y más tarde con representantes del empresariado de ambas autonomías, entre los que se encontraban la CEV, la patronal aragonesa, la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Cámara Valencia y de Aragón y Cepyme Aragón con el objetivo de poner de relieve la importancia del tramo València-Zaragoza del corredor Cantábrico-Mediterráneo.

En su intervención, ambos presidentes han incidido en la importancia de este eje ferroviario, no solo para estas dos autonomías sino para toda España al concentrar el cuadrante nordeste "más del 70% del PIB". "Hablamos de un asunto de interés nacional y para que sea acogido en Europa tenemos que demostrar que es un tema que transciende", ha reivindicado. Asimismo, Puig, ha remarcado que este proyecto es "para toda España y así se tiene que evidenciar", ha incidido.

En este sentido, han coincido en señalar en que la inversión de 300 millones prevista para el tramo Sagunto-Teruel Zaragoza es "insuficiente". De hecho, Lambán ha señalado que con esta asignación "no se puede pasar de un ferrocarril del siglo XIX al siglo XXI". Además, han incidido en que en esta línea precisa de actuaciones en ancho internacional, habilitar doble vías, nuevos apartaderos y electrificación de la línea.

Por ello, han reclamado una nueva reunión de la comisión de seguimiento del corredor Cantábrico-Mediterráneo que "agilice las actuaciones y se eleve el nivel consideración a este eje" con al mirada puerta en un mayor grado de inversión. "Si queremos que Europa nos incluya tenemos que prepararnos con actuaciones en ancho internacional y no en ibérico porque si no, nos desechará", ha subrayado el presidente aragonés, quien ha indicado que la próxima semana tiene una reunión en Bruselas con el director general de Transporte para intentar "subsanar" vía enmienda la exclusión del tramo Valencia-Zaragoza en la financiación europea.

Pero, para ello, ha incidido en la necesidad de contar con el apoyo del Gobierno de España y, en concreto, del Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que "por suerte es valenciano", ha indicado. "Tenemos que convencer a la CE antes del cierre de periodo de enmiendas de que esta actuación no es una conexión de exclusivo interés nacional, sino de que tiene valor añadido europeo. Tenemos que presentar una oferta a Europa que no pueda rechazar", ha subrayado para destacar que es un reto que no ve "inalcanzable", ha comentado.

ANOMALÍA

En esta misma línea, Puig ha reprobado la situación "anómala" que se ha producido con la exclusión de este eje de los prioritarios en los corredores transeuropeos y, en este sentido, ha criticado la decisión del gobierno anterior del PP de aumentar las conexiones en el corredor Atlántico. Además, ha reprobado que la línea es la única en ancho ibérico y sin electrificar y para hacer el trayecto València-Zaragoza se tarda más de cinco horas, lo que ha considerado "absolutamente inhóspito y poco competitivo". "Nos jugamos mucho", ha advertido.

No obstante, el jefe del Consell ha puntualizado que el objetivo es "coser España". "Esto no es una guerra entre corredores, sino tener oportunidades para mejorar la encomia y que se consiga el objetivo de un empleo de calidad y, para eso, es necesario infraestructuras del siglo XXI".

En este sentido, ha puesto como ejemplo que el Puerto de València invertirá unos 84,6 millones en este tramo para mejora de la velocidad de los trenes, así como para la construcción de apartaderos, hasta el momento, ya se han invertido 10 millones que han permitido que se aumente el tráfico de coches en 5.000 vehículos en el primer trimestre, al pasar de 3.000 a 8.000, un 106% más.

Asimismo, ha hecho hincapié en que Aragón vende más a la Comunitat que a Francia y Alemania o compra más a la Comunitat que en China y Francia. Así, ha subrayado que este eje es "rentable, y eficiente". "Se trata de hacer un eje competitivo tanto uso mercancías, viajeros con doble vía y actuaciones que nos preparen para la asunción ancho intencional", ha zanjado.