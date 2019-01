Fulgencio confirma que podría haber más implicados y más casos de agresiones de los detenidos de Callosa d'en Sarrià

Publicado 09/01/2019 13:15:59 CET

"El resultado va a ser la puesta disposición judicial de gente que no debería haber estado en nuestras calles", dice el delegado

VALÈNCIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha confirmado este miércoles que podría haber más implicados y más casos relacionados con los cuatro arrestados por la presunta agresión sexual a una joven en Callosa d'en Sarrià (Alicante), al tiempo que ha indicado que la investigación dará "resultados en muy poco tiempo".

Así lo ha manifestado antes de presidir la reunión con representantes de los ayuntamientos de Valencia para informar sobre la distribución de los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, preguntado por novedades en la investigación de la agresión sexual a una chica en Nochevieja en Callosa d'en Sarrià.

Fulgencio, preguntado por si hay un quinto sospechoso de agresión, ha afirmado que, "desde el momento de la detención, la Guardia Civil tuvo perfectamente claro que los hechos iban más allá de lo que había delante", ya que "los indicios señalaban que podía haber más hechos delictivos y que quizás podía haber más personas".

La Guardia Civil ha informado este miércoles que uno de los cuatro detenidos por la supuesta agresión sexual en grupo ocurrida en Callosa d'en Sarrià (Alicante) suma tres denuncias más por hechos similares por parte de una menor de 17 años, de una expareja de 18 y de una amiga de 22, y que están tratando de identificar a otro joven que, supuestamente, habría participado en esta última agresión sexual.

No obstante, Fulgencio ha declinado dar más detalles del caso porque está judicializado, aunque ha explicado que sí se "han presentado denuncias que pueden o no estar relacionadas" con él. Ha puntualizado que debe comprobarse "si tienen una relación directa o no", pero ha confirmado que "forman parte de la investigación". Sobre el número de casos, ha señalado: "Estamos hablando de varios".

"GENTE QUE NO DEBERÍA ESTAR EN NUESTRAS CALLES"

Además, ha puesto en valor que los agentes de la Benemérita están "alcanzando todos los niveles de investigación que son posibles" en una "labor muy exitosa". "El resultado va a ser la puesta disposición judicial de gente que no debería haber estado en nuestras calles", ha aseverado.

Fulgencio ha reiterado que la Guardia Civil "fue perfectamente consciente desde el primer minuto de que esa era una situación que podría haber mas hechos delictivos por el 'modus operandi', que podía además afectar a algún individuo más, y en eso están".

"Se están investigando las denuncias que se han recibido, denuncias que ya estaban presentadas, y yo creo que tendremos resultados en muy poco tiempo, creo que a lo largo de la semana tendremos alguna información destacable", ha avanzado.

Preguntado por el llamamiento realizado por la Guardia Civil en el entorno de los cuatro detenidos para encontrar a otras supuestas víctimas de violación, ha reconocido que no sabe "el tipo de efectividad que estas medidas pueden tener" pero ha puntualizado: "Desde luego, si la Guardia Civil lo ha hecho, será porque tienen algún elemento que puede enlazar con la investigación, puede dar pie a desarrollar esta investigación y en todo caso a desarrollar nuevas diligencias", ha zanjado.