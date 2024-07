Fundación de Hombres Maltratados amenaza con acciones judiciales a Baldoví si no retira un mensaje en redes sociales

Pide una indemnización de 20.000€ al síndic de Compromís, que replica: "No daremos ni un paso atrás en la lucha contra la violencia machista"

VALÈNCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de la Comunidad Valenciana para la defensa de los hombres maltratados ha dirigido al síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, un requerimiento en el que exige eliminar un mensaje publicado el pasado 30 de junio en la red social X con el siguiente contenido: "Y todavía hay quién niega la violencia machista. Y todavía hay quien ve bien dar subvenciones a una fundación de hombres maltratadores" y enlazaba varias noticias sobre asesinatos y violencia machista.

La entidad considera que son afirmaciones que lesionan su derecho al honor y, por tanto, exige la retirada del mensaje, así como la publicación de una rectificación y una indemnización de 20.000 euros. Asimismo, advierte de que, en caso de no ser atendida la petición, ejercitará acciones judiciales.

Al respecto, Joan Baldoví ha hecho público un comunicado en el que manifiesta: "Que una fundación que ofrece asesoramiento a hombres acusados de violencia machista me amenace, me hace reafirmarme todavía más en mis convicciones. Desde Compromís no daremos ni un paso atrás en la lucha contra la violencia machista".

Y añade: "No pararemos hasta que esa fundación deje de contar con el apoyo de la Generalitat. Exigimos al PP que no dé ni un euro público a esta fundación y que anule su inscripción en el registro de fundaciones. Si no lo hacen demostrarán que su discurso es falso y que su programa continúa siendo el mismo que tenían con Vox".

Desde la coalición se han mostrado "sorprendidos por haber recibido esta amenaza por un mensaje sobre el que esta entidad concreta se siente directamente aludida, sin que nadie haya explicitado su nombre". "Esto quiere decir que se sienten identificados en esos parámetros y todavía es más grave", aseveran.