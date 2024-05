Fundación SGAE y EDAV escogen una docena de proyectos para su evento audiovisual 'One to One'

VALÈNCIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SGAE, a través del Consejo Territorial de SGAE en la Comunidad Valenciana, y la asociación de guionistas Escriptors de l'Audiovisual Valencià (EDAV) han seleccionado los doce proyectos que participarán en la décima edición de su evento para profesionales valencianos del audiovisual 'One to One'.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Institut Valencià de Cultura (IVC) y À Punt, se celebrará el próximo 27 de junio en Promercat, proyecto dirigido a impulsar el sector audiovisual en el ámbito de la coproducción de la Comunitat Valenciana.

En total, se han seleccionado seis proyectos de largometrajes de ficción y otros tantos de series para televisión. Los títulos escogidos en la primera categoría son los siguientes: La hereje, de Mayte Castillo; Mr. Wang, de Rafa Piqueras; La última copla, de Marina Gimeno; El hombre del tiempo, de Laura Pérez; Tres Gracias, de Marisa Crespo; y Mácula, de Pau Martínez. Por otro lado, en el apartado de series, los trabajos seleccionados son: Hojas secas, de Héctor Beltrán y Gabi Ochoa; La broma, de Marina Gimeno y Juanjo Moscardó; Ocho hectáreas de bosque, de Amèlia Barberà y Sergi Tellols; El fuerte, de Manu Pons y Elena Escura; Pills of horror, de Fernando Fibla; y Last Sunshine, de María Vanacloig.

El comité de selección ha contado con los guionistas Manel Cubedo y Luis Eduardo Pérez, en representación conjunta del Consejo Territorial de SGAE en la Comunidad Valenciana y EDAV, junto a miembros de las asociaciones de productores PAV (Productors Audiovisuals Valencians), AVANT (Asociación Valenciana de Empresas de Producción Audiovisual y Productores Independientes) y AVAPI (Asociación Valenciana Audiovisual de Productores Independientes).

Los componentes del jurado han destacado el "alto nivel" de los proyectos presentados, así como la calidad de los dosieres que los acompañaban, muestra de que tanto el trabajo que viene desarrollándose desde las asociaciones para impulsar la formación continua de los profesionales del sector, como la organización de talleres y eventos de estas características, están dando sus frutos, subrayan los responsables de la iniciativa en un comunicado.

'One to One', que este año 2024 celebra su décima edición, es un evento dirigido a profesionales valencianos y creado con el objetivo de impulsar y facilitar el desarrollo de obras para cine y televisión. Desde su primera edición, en 2015, el evento ha permitido a numerosos creadores y creadoras audiovisuales de la Comunidad Valenciana presentar sus proyectos a empresas productoras propiciando la creación de nuevas obras. Es el caso de los largometrajes Vivir dos veces, de María Mínguez, y Quan no acaba la nit, de Óscar Montón y Tirso Calero, así como la compra de títulos como el documental Tiempo y cartones, de Luis Ponce.

VENTAJAS PARA LOS AUTORES

Los participantes en este evento podrán disfrutar de un servicio de tutorías, organizado por la Fundación SGAE y EDAV, a lo largo del mes de mayo. Así, de la mano de los especialistas Tirso Calero (proyectos de series) y Àlvar López (largometrajes), las autoras y autores seleccionados tendrán la oportunidad de trabajar en sus propias presentaciones y mejorar sus proyectos.

Al finalizar las tutorías, la guionista y docente de la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) Zebina Guerra completará la formación de los creadores participantes con un taller de preparación al pitch. Además, para celebrar el décimo aniversario de esta iniciativa, se ofrecerá una clase magistral a cargo de la guionista y consultora de guion Yolanda Barrasa.

La sesión, con entrada libre, se celebrará en el mes de junio, en la Sala SGAE Centre Cultural de Valencia. Bajo el título El viaje de la heroína en el guion cinematográfico, se abordará la construcción de personajes femeninos y la deconstrucción de los modelos femeninos tradicionales y los arquetipos patriarcales, con el objetivo de lograr una narrativa más plural e inclusiva.