El 'gaming' toma Feria Valencia con Dreamhack 2023: "Vengo a jugar las 24 horas del día y a estar con los amigos"

VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

"Vengo a jugar las 24 horas del día y a estar con los amigos". El 'gaming' toma desde este viernes y hasta el próximo domingo 9 de julio las instalaciones de Feria Valencia con la celebración de Dreamhack 2023, la mayor competición internacional de profesionales de videojuegos del país. La organización espera este año, con la edición número 13 en la ciudad, una participación de entre 60.000 y 65.000 personas.

El CEO de Encom Games y uno de los responsables de Dreamhack Spain, Arturo Castelló, que ha sido el encargado de inaugurar la feria junto con la alcaldesa de València, María José Catalá, ha celebrado, en declaraciones a los medios, el regreso un año más del "mayor festival de e-sports y gaming de España" que cuenta con "representantes tanto profesionales como atletas de toda España y de todo el mundo".

Castelló se ha mostrado esperanzado por poder "trabajar juntos" con el Ayuntamiento de la ciudad en que este evento "siga siendo referente no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional" durante "muchos años".

Sobre las previsiones de este año, ha indicado que durante el fin de semana y hasta el lunes por la mañana está previsto que pasen por las instalaciones de Feria Valencia entre 60.000 y 65.000 personas. Además, el festival contará con la asistencia también de 150 jugadores internacionales que competirán en tres torneos que, entre todos ellos, suman "más de 100.000 euros de premios". "Y serán vistos por millones de personas, el año pasado fueron 20 millones de espectadores online conectados durante todo el festival", ha destacado.

La alcaldesa de València, María José Catalá, por su parte, ha asegurado que Dreamhack es "un evento maravilloso" para la ciudad en torno al 'gaming' y la industria de los e-sport, al tiempo que ha hecho patente "el compromiso claro de València con este evento". "Llevamos ediciones desde 2010 hasta hoy, y desde ese tiempo se ha incrementado muchísimo la asistencia y la repercusión internacional de esta competición", ha subrayado.

"No podemos dejar pasar la oportunidad que nos ofrece esta nueva industria, una industria que es muy importante, que no es nueva para nosotros. No podemos dejar pasar la oportunidad de talento, de retener a todos los grandes creadores que está dando esta tierra, en estas grandes escuelas y generar puestos de trabajo", ha manifestado.

50 KILÓMETROS DE CABLE Y CINCO DE FIBRA ÓPTIMA

El certamen se desarrolla en Feria Valencia, donde se han reservado 45.000 metros cuadrados para celebrar este certamen --con zona de convivencia, aseo y descanso y área expositiva con todos los contenidos DreamHack-- y se han instalado 50 kilómetros de cableado y cinco kilómetros de fibra óptima para garantizar una buena conexión y que todo funcione bien. Además, se han habilitado 8.000 direcciones IP y se cuenta con dos procesadores con 20 gigabytes para una "correcta" velocidad de navegación.

El festival tiene tres zonas diferenciadas para que todos los públicos "disfruten al máximo": la zona LAN, que alberga competiciones y concursos; la zona Esports, para los torneos profesionales; y la zona Expo, con las principales marcas del sector.

En la primera de ellas, Miguel, un joven de València, asegura, en declaraciones a Europa Press, que llega a Dreamhack --lleva acudiendo todos los años desde 2014-- para "jugar, pasarlo bien y ya está", aunque admite que posiblemente esté "las 24 horas del día" delante de la pantalla de su ordenador.

"Más que nada es venir para estar con los amigos, porque jugar podemos jugar en casa, pero claro, aquí también nos da tiempo a desayunar, a comer por ahí, lo que sea", ha manifestado, mientras juega a 'League of Legends'.

En esta línea, ha asegurado que planea "acostarse tarde e intentar levantarse pronto para no perder el día". "Y, no sé, desayunar, pasar un rato al aire libre también de vez en cuando, y estar aquí otra vez", ha agregado.

ACTIVIDADES

La edición de julio de 2023 ofrece múltiples actividades que mezclan los elementos tradicionales que definen la identidad del festival cada año junto a novedades del panorama actual de los videojuegos como la Superliga de League of Legends (LOL), que llega por primera vez a DreamHack Valencia con dos jornadas presenciales en las que se disputarán diez partidos y en las que participarán los diez grandes equipos de esta liga, una de las competiciones más importantes de e-sports en España.

Entre esos equipos están Los Heretics, creado por el streamer y youtuber TheGrefg; KOI, creado por el influencer, streamer y youtuber Ibai y el exfutbolista Gerard Piqué; Giants; Barça eSports o el campeón vigente de esta superliga, Movistar Riders. Todos ellos pelearán por el triunfo en un escenario que espera albergar a más de 2.500 espectadores, como ha destacado Jorge Fombellida.

Además, este DreamHack alberga la segunda parada del torneo Iberian Internacional a la que acudirán los mejores jugadores del mundo de Clash Royale. Es la zona LAN la que incluye torneos exclusivos para los asistentes a la LAN Party para los siguientes títulos: CS:GO, VALORANT, Fortnite, StarCraft, Rocket League, League of Legends y Fall Guys.

Otro de los espectáculos destacados del festival es DreamHack Fighters, con el torneo Internacional de Brawlhalla o competiciones de Super Smash Bros y Street Fighter 6. A esto se suma un Beat The Pro en Apex Legends, un espacio blockchain que albergará torneos de Cybertitans y Elemental Raiders, así como una zona Indie en la que los aficionados al 'gaming' podrán disfrutar de hasta 30 nuevos títulos de videojuegos desarrollados tanto a nivel nacional como en Valencia.

El festival tiene por primera vez en su historia un torneo de 'esports' exclusivo para los 'gamers' que tengan más de 60 años. 'Extra Life' es el nombre que recibe este torneo "único en su género" que tiene como propósito celebrar a los jugadores de videojuegos mayores de 60 años para visibilizar y promover así un acceso justo y universal de 'gamers' de todas las edades en los deportes electrónicos, explica la organización del certamen.

En el festival, los 'gamers' que hayan conseguido clasificarse podrán competir en el torneo en vivo jugando a partidas de los videojuegos clásicos y luchando por alcanzar la mayor puntuación. El ganador de 'Extra Life' se alzará como campeón oficial de este primer torneo y podrá optar a hacerse con premios exclusivos como una PlayStation 5.

Esta edición de verano regresa con un cartel al que se suman actividades como la DreamHack Cup, un torneo de baloncesto en modalidad 3x3 que vuelve gracias a Valencia Basket, un Beat The Pro en Apex Legends, una zona donde disfrutar de 30 nuevos títulos en exclusiva de estudios 'indie', el concierto a piano que ofrecerá Elesky, 'foodtrucks', torneos 'open', un concurso de dance K-pop o el ya clásico concurso de 'cosplay'. Las entradas ya están a la venta en la web oficial.