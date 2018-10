La Generalitat asumirá la gestión directa del Aeropuerto de Castellón a finales de 2019

Publicado 10/08/2018 14:23:27 CET

Puig: "queremos pasar del paradigma de un aeropuerto ridiculizado a buscar una solución de normalización"

La Generalitat Valenciana, a través de la empresa pública Aerocas, asumirá a finales de 2019 la gestión directa del Aeropuerto de Castellón, tras el principio de acuerdo alcanzado con el operador privado Edeis para resolver el contrato firmado en la anterior legislatura, según ha anunciado este viernes el jefe del Consell, Ximo Puig, que ha visitado las instalaciones.

El operador francés Edeis, que gestionaba hasta el momento el aeropuerto de Castellón, "se desvinculará" de la gestión "por falta de entendimiento en cuanto a los objetivos", según ha precisado Puig, quien ha considerado que el aeropuerto se consolidará a través de Aerocas y "garantizaremos su desarrollo futuro de la manera más eficiente posible, sin desaprovechar recursos".

En la misma línea, Puig, que ha estado acompañado por el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, y del director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel, ha asegurado que la nueva gestión por parte de la empresa pública Aerocas "es una salida positiva para la Generalitat en términos económicos y estamos seguros que también en términos de gestión".

El 'president' también ha informado de que actualmente la Generalitat está "en plenas negociaciones con Aena y el Ministerio" de Fomento, ya que quieren "evidentemente" que el operador aeroportuario "participe de alguna manera, pero vamos a ver cómo". En todo caso, piden "más compromiso" al Gobierno con el aeropuerto ya que, según ha indicado Puig, el de Castellón debe ser un aeropuerto "normal, con una participación en la vida económica y social de Castellón desde la normalidad".

Puig, que ha subrayado que se ha logrado salir de la "quiebra absoluta" que tenía el aeropuerto, con una deuda de 150 millones de euros, ha insistido en que las intenciones del gobierno autonómico son "pasar de un aeropuerto ridiculizado a buscar una situación de normalización" y, para ello, "se ha lanzado una nueva dinámica de gestión razonable y claramente adosada a los objetivos".

"GENERAR INTERÉS HACIA LAS EMPRESAS"

"Tenemos que ser capaces de generar interés hacia las empresas" ha aseverado el 'president', y ha añadido que, a su juicio, "en estos momentos es muy posible, porque el aeropuerto tiene unas vías de comunicación muy interesantes".

A preguntas de los medios sobre la posible venta de la infraestructura con ofertas de compradores extranjeros, Puig ha dicho que "no hay ninguna oferta en firme" aunque ha señalado que "siempre hay conversaciones y estamos dispuestos a escuchar siempre y a buscar la máxima rentabilidad, intentar sacarle el máximo provecho posible".

No obstante, Puig ha subrayado que no quieren que "jamás deje de ser un servicio público".

CONEXIÓN CON MADRID

El presidente autonómico también ha insistido en la conexión de la base con Madrid. "Hemos pedido en reiteradas ocasiones que la línea Castellón-Madrid se declare de interés general", ha incidido, ya que cree que es "la manera de poner al Aeropuerto de Castellón en el mapa" y ha apuntado que espera que "el nuevo Ministerio dé por buena esta situación".

A este respecto, también se ha referido a la situación del mercado aeronáutico, que "pasa por una situación complicada en que las compañías cada vez tienen más exigencias", pero el 'president' ha remarcado que "es un servicio público que queremos afianzar".

El 'president' ha visitado la zona habilitada en el aeropuerto como base de operaciones para medios aéreos destinados a la extinción de incendios. En concreto, en una primera fase operarán desde el aeropuerto el avión de carga en tierra que da servicio todo el año y el avión anfibio de refuerzo. Puig ha subrayado que el recinto tiene unas posibilidades "enormes" en el ámbito de la protección civil y seguridad.